Что смотреть на фестивале «ДОКер»

С 18 по 23 мая в московском киноцентре «Каро Октябрь» пройдет фестиваль документального кино «ДОКер». Его конкурсная и внеконкурсные программы охватывают самые неожиданные и удивительные аспекты современности: от программы секс-помощи инвалидам («Люби меня, если сможешь») до тотальной дигитализации кино, от симбиоза уличных кошек и людей в Стамбуле до ожесточенной классовой войны в Камбодже, стране, где шьются ваши джинсы и кроссовки, от безумия российской повседневности (знаменитая «Дорога» Дмитрия Калашникова, смонтированная из найденных в сети роликов, записанных видеорегистраторами) до культа так называемой женской эякуляции в Руанде («Священная вода»). Мир, показанный в фильмах «ДОКера», слишком многогранен и велик, чтобы описать его в одном тексте, поэтому COLTA.RU выбрала 8 самых эффектных и важных пунктов фестивальной программы. Кстати, лучшие фильмы из прошлых программ «ДОКера» можно совершенно бесплатно — и легально — посмотреть тут.

«Счастливый» («Happy»)Режиссер Каролин Генрайт

Дитер — обаятельный шестидесятилетний немец, только что вынырнувший из бассейна. На его заднем дворе пасутся гуси и индюки, в загончике лениво лежат поросята, стоит с десяток ульев (с пчелами он расправляется голыми руками). Дитер любит животных и природу; иметь ферму было его детской мечтой. Еще он любит молодую тайку по имени Тикту. Она звонит Дитеру каждое утро, будит на работу. Заложив закладку в словаре, Дитер общается с Тикту по-тайски. Он — типичный белый пожилой мужчина, решивший жениться на азиатке. На это все несколько скептически смотрит его тридцатилетняя дочь Каролин (режиссер этой документалки). В начале фильма она излагает отцу свои сомнения: Каролин смущает, что будущая мачеха одного с ней возраста, ей будет неудобно сидеть с ними двумя в любимом ресторанчике в Гамбурге. Что скажут друзья — твой на старости лет занялся секс-туризмом? Дитер не отрицает важность секса, особенно после 60, попутно ругая немок за их холодную эмансипированность.

Каролин Генрайт — довольно опытная немецкая документалистка, которая начиная с 2012 года снимала в год по одному автобиографическому фильму. «Счастливый» — это посвящение собственному отцу, фильм, полный любви к этому жизнерадостному человеку. У Генрайт получился портрет уставшего, но не потерявшего оптимизма и желания радоваться жизни мужчины. Но в фильме есть и интрига — не является ли тайка хитрой мошенницей, охотящейся за кошельком европейца? Ведь Дитер ежемесячно шлет ей и ее семье деньги. У Тикту есть еще сын Той, которого она должна растить. С кем будет жить Той? Где вообще будут жить супруги после свадьбы? Каролин едет вместе с отцом в Таиланд на свадьбу, чтобы ревнивым заботливым глазом оценить ее кандидатуру. В результате ей — и Дитеру — постепенно открываются социальные и экономические обстоятельства жизни третьего мира, и все идеалистические вопросы любви отступают на третий план — им просто нет места в сложной архаической системе социальных интеракций и обменов, которой является расширенная тайская семья, принимающая в себя «фаранга».