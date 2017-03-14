Цикл лекции премии «Просветитель» пройдет в библиотеке имени Некрасова

Цикл лекции премии «Просветитель» пройдет в библиотеке имени НекрасоваЦикл откроет лекция биолога Александра Панчина «Игра в Бога. Перешла ли наука границу?»© Премия «Просветитель»
Сегодня, 14 марта в московской библиотеке имени Н.А. Некрасова начинается цикл научно-популярных лекций с участием номинантов финалистов и лауреатов премии Дмитрия Зимина «Просветитель» сезона 2016 года.
Ранее планировалось провести цикл в Мультимедиа Арт Музее, Москва, но по техническим причинам он был перенесен на другую площадку.
Тематика лекций разнообразна: польза от биотехнологий в современной жизни, история возникновения храмов, поведение животных, роль экономических институтов, тайны африканского континента, эмоциональный мир человека прошлого.
Расписание лекций:
14 марта в 19:00 — Александр Панчин, «Игра в Бога. Перешла ли наука границу?»
Александр Панчин — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИППИ РАН. Лауреат премии «Просветитель-2016» в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «Сумма биотехнологии».
16 марта в 19:00 — Сергей Кавтарадзе, «Храм, город и Град Небесный»
Сергей Кавтарадзе — искусствовед, историк архитектуры, член Союза московских архитекторов. Лауреат премии «Просветитель-2016» в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле».
17 марта в 19:00 — Борис Жуков, «Этология: анатомия нематериального»
Борис Жуков — биолог, научный журналист, популяризатор науки. Финалист премии «Просветитель-2016» в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «Введение в поведение».
22 марта в 19:00 — Александр Аузан, «Невидимые институты: социокультурная экономика»
Александр Аузан — доктор экономических наук, профессор, публицист, декан экономического факультета МГУ. Финалист премии «Просветитель-2016» в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь».
24 марта в 19:00 — Кирилл Бабаев, «Образ Африки в десяти артефактах»
Кирилл Бабаев — доктор филологических наук, лингвист, востоковед. Финалист премии «Просветитель-2016» в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Что такое Африка».
30 марта в 19:00 — Андрей Зорин, «Эмоциональная культура образованного русского общества в конце XVIII – начале XIX века»
Андрей Зорин — доктор филологических наук, литературовед, историк, профессор Оксфордского университета, МВШСЭН. Номинант премии «Просветитель-2016» за книгу «Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века». Обладатель специальной награды «Просветитель просветителей».
Премия Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.
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