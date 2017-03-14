Цикл лекции премии «Просветитель» пройдет в библиотеке имени Некрасова

Цикл откроет лекция биолога Александра Панчина «Игра в Бога. Перешла ли наука границу?» © Премия «Просветитель»

Сегодня, 14 марта в московской библиотеке имени Н.А. Некрасова начинается цикл научно-популярных лекций с участием номинантов финалистов и лауреатов премии Дмитрия Зимина «Просветитель» сезона 2016 года.

Ранее планировалось провести цикл в Мультимедиа Арт Музее, Москва, но по техническим причинам он был перенесен на другую площадку.

Тематика лекций разнообразна: польза от биотехнологий в современной жизни, история возникновения храмов, поведение животных, роль экономических институтов, тайны африканского континента, эмоциональный мир человека прошлого.

Расписание лекций:

Премия Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.



