МАММ и премия «Просветитель» запускают новый цикл лекций

10 марта в Мультимедиа Арт Музее, Москва начнется цикл научно-популярных лекций с участием номинантов финалистов и лаураетов премии Дмитрия Зимина «Просветитель» сезона 2016 года.

Тематика лекций цикла разнообразна: польза от биотехнологий в современной жизни, история возникновения храмов, поведение животных, роль экономических институтов, тайны африканского континента, эмоциональный мир человека прошлого.

Расписание лекций:

10 марта в 19:00 — Сергей Кавтарадзе, «Храм, город и Град Небесный»



Сергей Кавтарадзе — искусствовед, историк архитектуры, член Союза московских архитекторов. Лауреат премии «Просветитель-2016» в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле».

14 марта в 19:00 — Александр Панчин, «Игра в Бога. Перешла ли наука границу?»



Александр Панчин — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИППИ РАН. Лауреат премии «Просветитель-2016» в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «Сумма биотехнологии».

17 марта в 19:00 — Борис Жуков, «Этология: анатомия нематериального»



Борис Жуков — биолог, научный журналист, популяризатор науки. Финалист премии «Просветитель-2016» в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «Введение в поведение».

22 марта в 19:00 — Александр Аузан, «Невидимые институты: социокультурная экономика»



Александр Аузан — доктор экономических наук, профессор, публицист, декан экономического факультета МГУ. Финалист премии «Просветитель-2016» в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь».

24 марта в 19:00 — Кирилл Бабаев, «Образ Африки в десяти артефактах»



Кирилл Бабаев — доктор филологических наук, лингвист, востоковед. Финалист премии «Просветитель-2016» в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Что такое Африка».