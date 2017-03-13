Названы претенденты на пост директора Музея архитектуры

Сегодня, 13 марта, стали известны имена семи аторов концепций развития Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, поданных на конкурс, который был объявлен Министерством культуры.

Как сообщает ТАСС, это заместитель директора музея-заповедника «Костромская слобода» Сергей Пиляк, три сотрудника Музея архитектуры — заместитель директора по методической и просветительской работе Александра Степина, старший научный сотрудник Елизавета Лихачева и и.о. директора Ирина Чепкунова, а также учащаяся магистратуры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Евгения Соколова, заместитель директора Мультимедиа Арт Музея, Москва Ольга Нестерцева и член правления Союза архитекторов РФ Алексей Комов.

«Мы объявили конкурс на концепцию развития музея, по итогам обсуждения с экспертным сообществом министерство примет решение. Сейчас пройдут слушания концепций, потом в течение недели мы ждем мнения и примем решение», — прокомментировал первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.

Конкурс концепций развития Музея архитектуры был объявлен Минкультом в середине декабря 2016 года, вскоре после того, как подала в отставку директор музея Ирина Коробьина. Победитель конкурса, как сообщалось на сайте министерства, «имеет шанс занять пост генерального директора Музея архитектуры».

В январе сотрудники музея обратились в Минкульт и администрацию президента с просьбой сделать «рассмотрение предложенных вариантов концепции развития Музея архитектуры и их обсуждение максимально открытым и публичным, а также привлечь к дискуссии российских и зарубежных специалистов».



