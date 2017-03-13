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Названы претенденты на пост директора Музея архитектуры

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Сегодня, 13 марта, стали известны имена семи аторов концепций развития Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, поданных на конкурс, который был объявлен Министерством культуры.

Как сообщает ТАСС, это заместитель директора музея-заповедника «Костромская слобода» Сергей Пиляк, три сотрудника Музея архитектуры — заместитель директора по методической и просветительской работе Александра Степина, старший научный сотрудник Елизавета Лихачева и и.о. директора Ирина Чепкунова, а также учащаяся магистратуры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Евгения Соколова, заместитель директора Мультимедиа Арт Музея, Москва Ольга Нестерцева и член правления Союза архитекторов РФ Алексей Комов.

«Мы объявили конкурс на концепцию развития музея, по итогам обсуждения с экспертным сообществом министерство примет решение. Сейчас пройдут слушания концепций, потом в течение недели мы ждем мнения и примем решение», — прокомментировал первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.

Конкурс концепций развития Музея архитектуры был объявлен Минкультом в середине декабря 2016 года, вскоре после того, как подала в отставку директор музея Ирина Коробьина. Победитель конкурса, как сообщалось на сайте министерства, «имеет шанс занять пост генерального директора Музея архитектуры».

В январе сотрудники музея обратились в Минкульт и администрацию президента с просьбой сделать «рассмотрение предложенных вариантов концепции развития Музея архитектуры и их обсуждение максимально открытым и публичным, а также привлечь к дискуссии российских и зарубежных специалистов».

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