Сотрудники Музея архитектуры — за публичное рассмотрение концепций его развития© bdb_2000 / LiveJournal
В интернете объявлен сбор подписей под обращением сотрудников Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева. Они просят сделать публичным рассмотрение концепций развития музея.
Конкурс концепций развития Музея архитектуры был объявлен Министерством культуры в середине декабря 2016 года, вскоре после того, как подала в отставку директор музея Ирина Коробьина. Победитель конкурса, как сообщается на сайте министерства, «имеет шанс занять пост генерального директора Музея архитектуры».
Обращение, текст которого опубликован на сайте Change.org, предполагается направить в Министерство культуры РФ и в Администрацию президента РФ.
«Просим сделать рассмотрение предложенных вариантов концепции развития Музея архитектуры и их обсуждение максимально открытым и публичным, а также привлечь к дискуссии российских и зарубежных специалистов», — пишут авторы обращения.
Они считают, что «сегодня от решения министра и нашего с вами обсуждения зависит не только судьба конкретного уникального собрания, сотрудников отдельно взятой институции и "памятника архитектуры у стен Кремля", — определяется вектор развития целого культурного направления, исследований, выставочных проектов и, наконец, оценка и переоценка исторических и современных архитектурных феноменов!».
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