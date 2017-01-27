Сотрудники Музея архитектуры — за публичное рассмотрение концепций его развития

В интернете объявлен сбор подписей под обращением сотрудников Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева. Они просят сделать публичным рассмотрение концепций развития музея.

Конкурс концепций развития Музея архитектуры был объявлен Министерством культуры в середине декабря 2016 года, вскоре после того, как подала в отставку директор музея Ирина Коробьина. Победитель конкурса, как сообщается на сайте министерства, «имеет шанс занять пост генерального директора Музея архитектуры».

Обращение, текст которого опубликован на сайте Change.org, предполагается направить в Министерство культуры РФ и в Администрацию президента РФ.

«Просим сделать рассмотрение предложенных вариантов концепции развития Музея архитектуры и их обсуждение максимально открытым и публичным, а также привлечь к дискуссии российских и зарубежных специалистов», — пишут авторы обращения.

Они считают, что «сегодня от решения министра и нашего с вами обсуждения зависит не только судьба конкретного уникального собрания, сотрудников отдельно взятой институции и "памятника архитектуры у стен Кремля", — определяется вектор развития целого культурного направления, исследований, выставочных проектов и, наконец, оценка и переоценка исторических и современных архитектурных феноменов!».



