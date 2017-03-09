Центр Рерихов отказывается становиться государственным музеем

Вице-президент Международного центра Рерихов (МЦР) Александр Стеценко заявил о готовности оказать поддержку Министерству культуры в создании государственного музея Рерихов, но не за счет общественного музея.

Это заявление прозвучало сегодня, 9 марта, на встрече Стеценко с журналистами, передает «Интерфакс».

«Мы готовы сотрудничать с Минкультуры РФ и оказывать помощь в создании государственного музея Рериха. У нас и у государства есть достаточное количество картин, предназначенных для этой цели. <...> Но почти все картины находятся в запасниках. Наше убеждение в том, что инициатива Минкультуры по созданию музея семьи Рерихов в усадьбе Лопухиных — это прикрытие для уничтожения нашего общественного музея. Как можно говорить о создании музея Рериха и уничтожать музей, созданный самим Святославом Николаевичем?», — сказал вице-президент МЦР.

Он также сообщил, что разговаривал с советником министра культуры РФ Константином Рыбаком и замдиректора музея Востока Тиграном Мкртычевым по поводу планов министерства создать государственный музей.

«МЦР готов поддержать создание Государственного музея семьи Рерихов, но не за счет уничтожения общественного», — подчеркнул Стеценко.

МЦР является международной общественной организацией. Центр был основан в 1989 году Святославом Рерихом, младшим сыном художника Николая Рериха, и с 1993 года занимает в центре Москвы здание усадьбы Лопухиных, памятника архитектуры XVII–XXV веков, восстановленного и отреставрированного без привлечения бюджетных средств.

В 2016 году министр культуры Владимир Мединский предложил создать в усадьбе государственный музей Рерихов как филиал Государственного музея Востока. Летом Минкульт обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность МЦР на экстремизм, в декабре суд отказал МЦР в иске об оспаривании передачи усадьбы Лопухиных Государственному музею Востока.

7 марта сотрудники правоохранительных органов в присутствии представителей Минкульта провели в здании МЦР обыск в связи с делом «Мастер-банка», где у МЦР были открыты счета, Во время обыска было изъято более 200 экспонатов.

«Мы считаем, что картины, которые не являются вещдоками по делу Мастер-банка, изъяты незаконно, будем требовать возвратить их музею», — заявил вице-президент МЦР агентству «Москва».



