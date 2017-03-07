Идут обыски в Центре Рерихов в Москве

Сегодня, 7 марта, сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Международном центре Рерихов (МЦР) в Москве.

По словам вице-президента МЦР Александра Стеценко, в МЦР прибыли сотрудники Министерства культуры в сопровождении представителей Следственного комитета (СК).

«С 10 утра они пакуют наше наследие. — цитирует Стеценко «Новая газета». — Обыск начался без меня и нашего юриста. Это безобразие! Вот так Минкульт отбирает наш музей. Мы даже не знаем, какие картины забирают. Знаю, что забрали картину, которая должна была выставляться 22 марта в нашем музее. Выставка готовилась при содействии Академии художеств и других организаций. Они срывают нашу работу!».

Вице-президент МЦР также сообщил, что согласно постановлению об изъятии картин, предъявленному сотрудниками СК, обыски проводятся в рамках дела «Мастер-банка», где у МЦР были открыты счета.

«Идет разрушение музея, идут обыски. — рассказал РИА Новости первый заместитель генерального директора Музея имени Н.К. Рериха Павел Журавихин. — К нам пришли около 70 человек, они изымают более 200 произведений. Они даже не дождались, пока мы им откроем, взломали дверь в музей. Сотрудники все заперты в помещениях. Притом что раньше уже было проведено десяток проверок и было установлено, что все наследие на месте».

Как сообщили в пресс-центре Росгвардии, следственные действия в МЦР сопровождает московский ОМОН.

Летом 2016 года Министерство культуры попросило Генпрокуратуру проверить деятельность МЦР на экстремизм, при этом в МЦР заявляли, что причиной проверки стали имущественные споры вокруг усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где располагается организация. В конце прошлого года суд отказал МЦР в иске об оспаривании передачи усадьбы Лопухиных Государственному музею Востока.

«Мы эту ситуацию не комментируем, так как следственные мероприятия, насколько нам известно, проводятся в рамках дела о банкротстве "Мастер-банка" и не имеют к нам никакого отношения», — заявили сегодня «Интерфаксу» в пресс-службе Минкульта.



