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Умер Альберто Дзедда

News_detailed_picture© Московская государственная академическая филармония

6 марта в городе Пезаро в возрасте 89 лет умер итальянский дирижер и музыковед Альберто Дзедда.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Альберто Дзедда родился в 1928 году в Милане, обучался дирижированию у Антонио Вотто и Карло Мария Джулини.

Дебют Дзедды состоялся в 1956 году в Милане в опере «Севильский цирюльник», в 1957 году он победил на Международном конкурсе молодых дирижеров итальянского радио и телевидения

Дзедда работал в самых престижных оперных театрах мира, среди которых Королевская опера Ковент-Гарден (Лондон), театр Ла Скала (Милан), Венская государственная опера, Парижская национальная опера, Метрополитен-опера (Нью-Йорк), крупнейшие театры Германии.

В 1980 году Дзедда стал одним из основателей и художественным руководителем Россиниевского оперного фестиваля в Пезаро.

В разные годы Дзедда также занимал пост художественного руководителя театра Ла Скала в Милане и театра Карло Феличе в Генуе, был художественным консультантом Моцартовского фестиваля в Ла-Корунье и художественным руководителем Барочного фестиваля в Фано, многие годы возглавлял фестиваль в Мартина-Франка, неоднократно участвовал в постановках немецкого фестиваля «Россини в Бад-Вильдбаде», в 2000 году дирижер стал почетным президентом немецкого Россиниевского общества.

Автор работ, посвященных творчеству Вивальди, Генделя, Доницетти, Беллини, Верди, и, прежде всего, Россини. Дзедда подготовил научное академическое издание оперы «Севильский цирюльник» и других опер Россини, был соредактором полного собрания сочинений композитора.

В 2010–2014 годах Альберто Дзедда четырежды привозил оперы Россини на Большой фестиваль Российского национального оркестра и снова должен был принять в нем участие осенью 2017 года.

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