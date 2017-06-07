Объявлена программа Большого фестиваля РНО© Российский национальный оркестр
Вадим Репин, Люка Дебарг и Альберто Дзедда осенью 2017 года примут участие в IX Большом фестивале Российского национального оркестра (РНО).
Как сообщает пресс-служба РНО, в афише фестиваля шесть концертов, которые пройдут в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве с 11 сентября по 2 октября.
На открытии 11 сентября прозвучат сочинения Бизе и Равеля, а также музыкальная поэма Скрябина «Прометей». За пульт РНО встанет художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. В качестве солиста в Первом фортепианном концерте Равеля выступит французский пианист Люка Дебарг.
14 сентября состоится премьера Концерта для скрипки с оркестром современного шотландского композитора Джеймса Макмиллана, солист — Вадим Репин. Программу концерта дополнит Третья симфония Бетховена.
В пятый раз дирижер Альберто Дзедда, художественный руководитель россиниевского фестиваля в Пезаро, привезет на фестиваль одну из опер Россини, концертное исполнение которой назначено на 19 сентября.
23 сентября Михаил Плетнев выступит как солист во Втором фортепианном концерте Сен-Санса. Кроме того, в этот день будут исполнены симфоническая картина для большого оркестра «Сны» Прокофьева и Третья симфония Бориса Лятошинского. Дирижер — главный дирижер Борнмутского симфонического оркестра Кирилл Карабиц.
Спектакль по пьесе «Последняя ночь последнего царя» Эдварда Радзинского с участием автора будет представлен 27 сентября. Дирижер — Владислав Лаврик.
Завершит IX Большой фестиваль РНО концерт 2 октября, на котором прозвучат фрагменты оперы Александра Даргомыжского «Русалка».
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