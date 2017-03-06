Выбрано место для нового здания Пермской оперы

Представители бюро Дэвида Чипперфильда и исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Галина Полушкина осматривают площадки для новой сцены

Пермь, 3 марта 2017 года © Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского

Новое здание Пермского театра оперы и балета будет построено на набережной Камы. Уже в апреле будут готовы первые эскизы проекта.

Как сообщает сайт Пермской оперы, место строительства было определено 3 марта на рабочем совещании с участием представителей краевой и городской администраций, художественного руководства театра и архитектурного бюро Дэвида Чипперфильда, которому поручена разработка проекта.

Рассматривались несколько вариантов, в том числе Разгуляй, Эспланада, место бывшей кондитерской фабрики, но в итоге был выбран участок на набережной Камы, ограниченный улицами Попова, Монастырской, Осинской и Окулова. Ранее его предлагал художественный руководитель театра Теодор Курентзис.

«Эта площадка подходит по размеру, она очень хорошо взаимодействует с городом и ландшафтом.— пояснил главный архитектор Александр Шварц. — Рядом с ней находится важнейший въезд в город. Также она вступает в очень интересное взаимодействие с культурными институциями, расположенными на берегу реки. По нашему мнению, левый берег Камы может превратиться в настоящий культурный квартал».

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников предложил городским властям разработать концепцию развития территории и создать рабочую группу, которая определит основные функциональные параметры нового здания, а также оценит возможность включения в проект второго — концертного — зала, публичной зоны для кафе, ресторанов, книжного магазина, выставочного пространства и дополнительных служебных помещений.

Через неделю список параметров должен быть передан архитекторам, а еще через месяц они представят первые эскизы проекта Новой сцены Пермского театра оперы и балета.



