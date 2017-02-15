Новое здание Пермской оперы построят по проекту Дэвида Чипперфильда

Проект Дэвида Чипперфильда, победивший на конкурсе в 2010 году, предполагает строительство новой сцены с залом на 1100 мест, репетиционными помещениями и фойе с рестораном и магазином, а также реконструкцию исторического здания театра © David Chipperfield Architects

14 февраля на рабочем совещании у врио губернатора Пермского края Максима Решетникова было поддержано предложение о строительстве новой сцены Пермского театра оперы и балета по проекту британского архитектора Дэвида Чипперфильда.

Как сообщает пермское онлайн-издание «Новый компаньон», с этим предложением на совещании выступили представители театра — художественный руководитель Теодор Курентзис, исполнительный директор Галина Полушкина, главный балетмейстер Алексей Мирошниченко и директор Пермского хореографического училища Людмила Шевченко.

Также на совещании присутствовали присутствовали вице-премьеры Владимир Рыбакин и Ирина Ивенских, представители министерства культуры, министерства строительства, управления капитального строительства и глава администрации Перми Дмитрий Самойлов.

В проекте Чипперфильда учтены все требования театра, он уже оплачен и является собственностью Пермского края. Кроме того, архитектор готов переработать свой проект, первоначально предполагавший возведение пристройки, для отдельного здания. Это существенно удешевит проект.

Где будет располагаться новое здание, пока не решено, Теодор Курентзис предлагает выбрать площадку в районе набережной Камы.

В заключение совещания врио губернатора заявил, что необходимо как можно скорее приступить к строительству и дал соответствующие поручения чиновникам краевого правительства и администрации Перми.

«Мы рады, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. При такой политике нового губернатора Пермь в скором времени обретет лучшие театральные здания в России», — прокомментировала итоги совещания Галина Полушкина.



