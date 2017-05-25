Фильмы фестиваля «Послание к человеку» покажут в Москве

Кадр из фильма «Дугма» © КАРО

Со 2 по 5 марта в московском киноцентре «Октябрь» в проекте «КАРО.Арт» будет представлено несколько программ петербургского международного кинофестиваля «Послание к человеку».

На пяти сеансах в Москве будут показаны 23 картины, отобранных программным директором фестиваля «Послание к человеку» Алексеем Медведевым: фильмы международного конкурса, подборка экспериментальных киноработ, программа российского документального кино и конкурс короткого метра.

Фильм международного конкурса «Поместье» (Manor), снятый молодыми канадскими режиссерами Пьер-Люком Лятюлиппом и Мартином Фурнье, рассказывает о пациентах психиатрической клиники, оказавшихся на улице без средств к существованию. Еще один фильм международного конкурса — «Дугма» (Dugma: The Button) Пауля Рёфсдаля (Норвегия), о террористах-смертниках сирийской «Аль-Каиды».

Молодое документальное кино будет представлено фильмами дебютантки Нади Захаровой («Огонь», приз «Кентавра» за лучший полнометражный документальный фильм) и Михаила Бушкова («Вчерашний день», приз «Кентавра» за лучший короткометражный документальный фильм).

Среди фильмов короткометражного конкурса номинированная на приз Европейской киноакадемии комедия «Я не отсюда» Майте Альберди (Чили) и Гидре Зицките (Литва) и мультфильм Анны Будановой «Среди черных волн».

Расписание показов приводится на сайте сети «КАРО».

COLTA.RU предлагает своим читателям абонементы на два лица на показы 2–5 марта в киноцентре «Октябрь».



