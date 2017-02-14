Премьера фильма «Слишком свободный человек» пройдет в семи городах России

23 февраля Центр документального кино (ЦДК) выпускает в прокат документальный фильм «Слишком свободный человек», политическая биография Бориса Немцова. Премьерные показы картины, а также встречи с ее создателями и героями состоятся в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Саратове, Казани, Екатеринбурге и Калининграде.

Среди героев фильма режиссера Веры Кричевской и журналиста Михаила Фишмана — Татьяна и Валентин Юмашевы, Михаил Фридман, Михаил Прохоров, Олег Сысуев, Григорий Явлинский, Виктор Ющенко, Сергей Ястржембский, Михаил Ходорковский, Михаил Касьянов, Альфред Кох, Алексей Навальный, Илья Яшин, Ирина Хакамада, Владимир Рыжков, Раиса и Жанна Немцовы, Евгений Киселев, Нина Зверева, Евгения Альбац, Дмитрий Муратов.

Расписание премьерных показов:

23 февраля — Нижний Новгород, кинотеатр «Электрон» Официальная премьера фильма. Картину представят Вера Кричевская, Михаил Фишман и Евгений Гиндилис.

— Нижний Новгород, кинотеатр «Электрон» Официальная премьера фильма. Картину представят Вера Кричевская, Михаил Фишман и Евгений Гиндилис. 25 февраля — Ярославль, киноклуб «Нефть» Спецпоказ фильма. Картину представят Вера Кричевская и Михаил Фишман

— Ярославль, киноклуб «Нефть» Спецпоказ фильма. Картину представят Вера Кричевская и Михаил Фишман 26 февраля — Петербург, кинотеатр Angleterre Cinema Lounge Спецпоказ фильма. Картину представят Вера Кричевская и Михаил Фишман

— Петербург, кинотеатр Angleterre Cinema Lounge Спецпоказ фильма. Картину представят Вера Кричевская и Михаил Фишман 26 февраля — Казань, Центр современной культуры «Смена» Спецпоказ фильма. Картину представит Михаил Фишман

— Казань, Центр современной культуры «Смена» Спецпоказ фильма. Картину представит Михаил Фишман 27 февраля — Москва, кинотеатр «Пионер» Спецпоказ фильма. Картину представят Вера Кричевская, Михаил Фишман, Евгений Гиндилис. После просмотра состоится дискуссия с авторами картины и специальными гостями мероприятия.

— Москва, кинотеатр «Пионер» Спецпоказ фильма. Картину представят Вера Кричевская, Михаил Фишман, Евгений Гиндилис. После просмотра состоится дискуссия с авторами картины и специальными гостями мероприятия. 28 февраля — Калининград, кинотеатр «Заря» Спецпоказ фильма. Картину представит Михаил Фишман

— Калининград, кинотеатр «Заря» Спецпоказ фильма. Картину представит Михаил Фишман 28 февраля — Екатеринбург, Ельцин Центр Спецпоказ фильма. Картину представит историк и журналист Николай Сванидзе

В ЦДК с 23 по 27 февраля фильм будет идти в режиме нон-стоп.

Расписание всех специальных мероприятий, приуроченных к началу проката фильма, и список всех кинотеатров, где его можно будет посмотреть, опубликованы на сайте ЦДК.

COLTA.RU предлагает своим читателям пригласительные билеты на два лица на премьеру фильма и чаепитие с Верой Кричевской и Михаилом Фишманом 24 февраля в ЦДК.



