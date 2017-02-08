Песков: Учителю угрожают анонимные экстремисты

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг фильма «Матильда», заявил, что угрозы его режиссеру Алексею Учителю исходят от анонимных экстремистов, действия которых являются абсолютно недопустимыми.

«Дело в том, что Учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя "Христианское государство — Святая Русь". Мы специально проконсультировались — в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия которых и говорил в своем Послании президент», — цитирует Пескова «Интерфакс».

«Конечно, подобные действия абсолютно недопустимы», — добавил пресс-секретарь президента, отметив, что «это дорога с двусторонним движением, здесь должна быть взаимная ответственность: одна сторона должна четко разъяснять отсутствие в своих намерениях оскорбить чьи-то чувства, а другая сторона должна избегать каких-либо попыток оказывать давление на культуру, на СМИ».

Премьера исторической драмы «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской должна состояться 25 октября 2017 года.

В конце января организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала кинотеатрам более тысячи писем с требованием отказаться от проката картины Учителя под угрозой «русского майдана».

Ранее «православные активисты» оборащались в Генпрокуратуру с требованием привлечь авторов фильма к уголовной ответственности за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждение ненависти.

Депутат Госдумы, бывшая и.о. прокурора Крыма Наталья Поклонская направила генеральному прокурору Юрию Чайке запрос о проверке «Матильды» на предмет оскорбления чувств верующих, а затем попросила Генпрокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание картины, а также провести исследование ее сценария с привлечением «специалистов из числа профессиональных историков и представителей церкви», поскольку «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные».



