Кинематографисты выступили с обращением в связи с ситуацией вокруг «Матильды»

Кадр из фильма «Матильда» © «Каро-Премьер»

Более 50 российских кинематографистов подписали открытое письмо, в котором попытки не допустить выхода в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда» названы новой цензурой.

Инициатором обращения, опубликованного «Медузой», выступил Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединнений России (КиноСоюз), но подписать письмо приглашаются и кинематографисты, не входящие в эту организацию.

Ситуация вокруг «Матильды» продолжает ряд недавних конфликтов в области культуры, таких как скандал с оперой «Тангейзер», нападение на выставку Вадима Сидура в «Манеже» и критика выставки Яна Фабра в Эрмитаже, считают авторы обращения.

«Во всех этих историях, — пишут они. — видимой силой выступают так называемые "православные активисты", но официальная Церковь не дает оценки происходящего. В лучшем случае выжидательную позицию занимает и министерство культуры».

«Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена», — говорится в письме.

Премьера исторической драмы Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской должна состояться 25 октября 2017 года.

Прошлым летом инициативная группа «православных граждан» написала обращение в Генпрокуратуру с требованием привлечь авторов фильма к уголовной ответственности за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждение ненависти.

В ноябре депутат Госдумы, бывшая и.о. прокурора Крыма Наталья Поклонская направила генеральному прокурору Юрию Чайке запрос о проверке «Матильды» на предмет оскорбления чувств верующих.

На прошлой неделе Поклонская попросила Генеральную прокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание «Матильды», а также провести исследование сценария фильма с привлечением «специалистов из числа профессиональных историков и представителей церкви», поскольку «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные».

Вскоре стало известно, что организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала кинотеатрам более тысячи писем, в которых потребовала отказаться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда» под угрозой «русского майдана».



