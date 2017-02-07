Кинематографисты выступили с обращением в связи с ситуацией вокруг «Матильды»Кадр из фильма «Матильда»© «Каро-Премьер»
Более 50 российских кинематографистов подписали открытое письмо, в котором попытки не допустить выхода в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда» названы новой цензурой.
Инициатором обращения, опубликованного «Медузой», выступил Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединнений России (КиноСоюз), но подписать письмо приглашаются и кинематографисты, не входящие в эту организацию.
Ситуация вокруг «Матильды» продолжает ряд недавних конфликтов в области культуры, таких как скандал с оперой «Тангейзер», нападение на выставку Вадима Сидура в «Манеже» и критика выставки Яна Фабра в Эрмитаже, считают авторы обращения.
«Во всех этих историях, — пишут они. — видимой силой выступают так называемые "православные активисты", но официальная Церковь не дает оценки происходящего. В лучшем случае выжидательную позицию занимает и министерство культуры».
«Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена», — говорится в письме.
Премьера исторической драмы Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской должна состояться 25 октября 2017 года.
Прошлым летом инициативная группа «православных граждан» написала обращение в Генпрокуратуру с требованием привлечь авторов фильма к уголовной ответственности за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждение ненависти.
В ноябре депутат Госдумы, бывшая и.о. прокурора Крыма Наталья Поклонская направила генеральному прокурору Юрию Чайке запрос о проверке «Матильды» на предмет оскорбления чувств верующих.
На прошлой неделе Поклонская попросила Генеральную прокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание «Матильды», а также провести исследование сценария фильма с привлечением «специалистов из числа профессиональных историков и представителей церкви», поскольку «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные».
Вскоре стало известно, что организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала кинотеатрам более тысячи писем, в которых потребовала отказаться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда» под угрозой «русского майдана».
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