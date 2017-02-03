«Пионер» устраивает уикенд Марен Аде© tonierdmann-film.de
С 10 по 12 февраля московский кинотеатр «Пионер» в цикле «Наконец-то в кино» покажет три фильма немецкого режиссера Марен Аде.
Среди них лучший европейский фильм 2016 года «Тони Эрдманн» (Toni Erdmann, 2016), получивший приз ФИПРЕССИ на Каннском фестивале и номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В российский прокат фильм выйдет 23 февраля.
Также в программе уикенда дебютная картина Марен Аде «Лес для деревьев» (Der Wald vor lauter Bäumen, 2003) и ее вторая работа «Все остальные» (Alle Anderen, 2009), также известная под названием «Страсть не знает преград».
Расписание:
- 10 февраля в 21:30 — «Лес для деревьев»
- 11 февраля в 18:00 — «Все остальные»
- 12 февраля в 18:00 — «Тони Эрдманн»
До 8 февраля на странице «Пионера» на портале The Question можно задать вопрос, посвященный современному немецкому кино. На каждый вопрос ответят приглашенные эксперты, а автор лучшего вопроса получит по два билета на каждый из сеансов ретроспективы.
COLTA.RU предлагает своим читателям абонемент на два лица на все показы уикенда Марен Аде.
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