«Пионер» устраивает уикенд Марен Аде

С 10 по 12 февраля московский кинотеатр «Пионер» в цикле «Наконец-то в кино» покажет три фильма немецкого режиссера Марен Аде.

Среди них лучший европейский фильм 2016 года «Тони Эрдманн» (Toni Erdmann, 2016), получивший приз ФИПРЕССИ на Каннском фестивале и номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В российский прокат фильм выйдет 23 февраля.

Также в программе уикенда дебютная картина Марен Аде «Лес для деревьев» (Der Wald vor lauter Bäumen, 2003) и ее вторая работа «Все остальные» (Alle Anderen, 2009), также известная под названием «Страсть не знает преград».

Расписание:

До 8 февраля на странице «Пионера» на портале The Question можно задать вопрос, посвященный современному немецкому кино. На каждый вопрос ответят приглашенные эксперты, а автор лучшего вопроса получит по два билета на каждый из сеансов ретроспективы.

COLTA.RU предлагает своим читателям абонемент на два лица на все показы уикенда Марен Аде.



