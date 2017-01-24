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Объявлены номинанты на премию «Оскар»

News_detailed_picture© oscars.org

Сегодня, 24 января, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар» 2017 года. Фильма «Рай» Андрея Кончаловского среди них не оказалось.

Самое большое число номинаций, 14, получил фильм Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Лэнд», недавно выигравший семь «Золотых глобусов».

Номинанты на премию «Оскар» 2017 года:

«Лучший фильм»

  • «Прибытие» (Arrival), реж. Дени Вильнев;
  • «Ограды» (Fences), реж. Дензел Вашингтон;
  • «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge), реж. Мэл Гибсон;
  • «Любой ценой» (Hell or High Water), реж. Дэвид Маккензи;
  • «Скрытые фигуры» (Hidden Figures), реж. Тед Мелфи;
  • «Ла-Ла Лэнд» (La La Land), реж. Дэмьен Шазелл;
  • «Лев» (Lion), реж. Гарт Дэвис;
  • «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea), реж. Кеннет Лонерган;
  • «Лунный свет» (Moonlight), реж. Барри Дженкинс.

«Лучший режиссер»

  • Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»);
  • Мэл Гибсон («По соображениям совести»);
  • Барри Дженкинс («Лунный свет»);
  • Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»);
  • Дени Вильнев («Прибытие»).

«Лучшая мужская роль»

  • Кейси Аффлек («Манчестер у моря»);
  • Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»);
  • Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»);
  • Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»);
  • Дензел Вашингтон («Ограды»).

«Лучшая женская роль»

  • Изабель Юппер («Она»);
  • Рут Негга («Лавинг»);
  • Натали Портман («Джеки»);
  • Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»);
  • Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).

«Лучший фильм на иностранном языке»

  • «Вторая жизнь Уве» (En man som heter Ove / A Man Called Ove, Швеция), реж. Ханнес Холм;
  • «Моя земля» (Under sandet / Land of Mine, Дания), реж. Мартин Зандвлиет;
  • «Танна» (Tanna, Австралия), реж. Бентли Дин, Мартин Батлер;
  • «Коммивояжер» (The Salesman, Иран), реж. Асгар Фархади;
  • «Тони Эрдман» (Toni Erdmann, Германия), реж. Марен Аде.

Фильм Андрея Кончаловского «Рай», вошедший в шорт-лист «Оскара» в этой категории, в окончательный список претендентов на премию не включен.

Номинанты объявлены в 24 категориях, полный список приводится на сайте Американское киноакадемии.

89-я церемония награждения лауреатов премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 26 февраля.

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