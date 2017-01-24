Объявлены номинанты на премию «Оскар»© oscars.org
Сегодня, 24 января, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар» 2017 года. Фильма «Рай» Андрея Кончаловского среди них не оказалось.
Самое большое число номинаций, 14, получил фильм Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Лэнд», недавно выигравший семь «Золотых глобусов».
Номинанты на премию «Оскар» 2017 года:
«Лучший фильм»
- «Прибытие» (Arrival), реж. Дени Вильнев;
- «Ограды» (Fences), реж. Дензел Вашингтон;
- «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge), реж. Мэл Гибсон;
- «Любой ценой» (Hell or High Water), реж. Дэвид Маккензи;
- «Скрытые фигуры» (Hidden Figures), реж. Тед Мелфи;
- «Ла-Ла Лэнд» (La La Land), реж. Дэмьен Шазелл;
- «Лев» (Lion), реж. Гарт Дэвис;
- «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea), реж. Кеннет Лонерган;
- «Лунный свет» (Moonlight), реж. Барри Дженкинс.
«Лучший режиссер»
- Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»);
- Мэл Гибсон («По соображениям совести»);
- Барри Дженкинс («Лунный свет»);
- Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»);
- Дени Вильнев («Прибытие»).
«Лучшая мужская роль»
- Кейси Аффлек («Манчестер у моря»);
- Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»);
- Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»);
- Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»);
- Дензел Вашингтон («Ограды»).
«Лучшая женская роль»
- Изабель Юппер («Она»);
- Рут Негга («Лавинг»);
- Натали Портман («Джеки»);
- Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»);
- Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).
«Лучший фильм на иностранном языке»
- «Вторая жизнь Уве» (En man som heter Ove / A Man Called Ove, Швеция), реж. Ханнес Холм;
- «Моя земля» (Under sandet / Land of Mine, Дания), реж. Мартин Зандвлиет;
- «Танна» (Tanna, Австралия), реж. Бентли Дин, Мартин Батлер;
- «Коммивояжер» (The Salesman, Иран), реж. Асгар Фархади;
- «Тони Эрдман» (Toni Erdmann, Германия), реж. Марен Аде.
Фильм Андрея Кончаловского «Рай», вошедший в шорт-лист «Оскара» в этой категории, в окончательный список претендентов на премию не включен.
Номинанты объявлены в 24 категориях, полный список приводится на сайте Американское киноакадемии.
89-я церемония награждения лауреатов премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 26 февраля.
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