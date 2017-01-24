Объявлены номинанты на премию «Оскар»

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Сегодня, 24 января, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар» 2017 года. Фильма «Рай» Андрея Кончаловского среди них не оказалось.

Самое большое число номинаций, 14, получил фильм Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Лэнд», недавно выигравший семь «Золотых глобусов».

Номинанты на премию «Оскар» 2017 года:

«Лучший фильм»

«Прибытие» (Arrival), реж. Дени Вильнев;

«Ограды» (Fences), реж. Дензел Вашингтон;

«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge), реж. Мэл Гибсон;

«Любой ценой» (Hell or High Water), реж. Дэвид Маккензи;

«Скрытые фигуры» (Hidden Figures), реж. Тед Мелфи;

«Ла-Ла Лэнд» (La La Land), реж. Дэмьен Шазелл;

«Лев» (Lion), реж. Гарт Дэвис;

«Манчестер у моря» (Manchester by the Sea), реж. Кеннет Лонерган;

«Лунный свет» (Moonlight), реж. Барри Дженкинс.

«Лучший режиссер»

Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»);

Мэл Гибсон («По соображениям совести»);

Барри Дженкинс («Лунный свет»);

Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»);

Дени Вильнев («Прибытие»).

«Лучшая мужская роль»

Кейси Аффлек («Манчестер у моря»);

Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»);

Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»);

Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»);

Дензел Вашингтон («Ограды»).

«Лучшая женская роль»

Изабель Юппер («Она»);

Рут Негга («Лавинг»);

Натали Портман («Джеки»);

Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»);

Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).

«Лучший фильм на иностранном языке»

«Вторая жизнь Уве» (En man som heter Ove / A Man Called Ove, Швеция), реж. Ханнес Холм;

«Моя земля» (Under sandet / Land of Mine, Дания), реж. Мартин Зандвлиет;

«Танна» (Tanna, Австралия), реж. Бентли Дин, Мартин Батлер;

«Коммивояжер» (The Salesman, Иран), реж. Асгар Фархади;

«Тони Эрдман» (Toni Erdmann, Германия), реж. Марен Аде.

Фильм Андрея Кончаловского «Рай», вошедший в шорт-лист «Оскара» в этой категории, в окончательный список претендентов на премию не включен.

Номинанты объявлены в 24 категориях, полный список приводится на сайте Американское киноакадемии.

89-я церемония награждения лауреатов премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 26 февраля.



