Режиссер «Матильды» заявит на Поклонскую в прокуратуру

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель подаст в Генеральную прокуратуру заявления на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и общественные организации, которые выступают против его картины и пытаются не допустить ее выхода в прокат.

«Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам. В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма», — приводит слова режиссера ТАСС.

Историческая драма Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера фильма долна состояться 25 октября 2017 года.

Прошлым летом инициативная группа «православных граждан» написала обращение в Генпрокуратуру с требованием привлечь авторов фильма к уголовной ответственности за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждение ненависти.

В ноябре депутат Госдумы, бывшая и.о. прокурора Крыма Наталья Поклонская направила генеральному прокурору Юрию Чайке запрос о проверке «Матильды» на предмет оскорбления чувств верующих. Проверка, проведенная до этого прокуратурой Петербурга, каких-либо нарушений закона не выявила.

На днях Поклонская попросила Генеральную прокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание «Матильды», а также провести исследование сценария фильма с привлечением «специалистов из числа профессиональных историков и представителей церкви», поскольку «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные».

Вскоре стало известно, что организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала кинотеатрам более тысячи писем, в которых потребовала отказаться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда» под угрозой «русского майдана».



