Московская биеннале объявила прием заявок© Московская международная биеннале современного искусства
До 10 марта открыт прием заявок на участие в основном проекте 7-й Московской международной биеннале современного искусства.
Подать заявку можно на сайте проекта «Старт».
Как сообщает сайт биеннале, отбор художников для участия в основном проекте будет производить его куратор Юко Хасегава. Художники, обратившие на себя внимание куратора, будут приглашены на портфолио-ревю, которое состоится в марте.
Также до 10 марта принимаются заявки на участие в параллельной программе Московской биеннале. Их будет рассматривать экспертный совет биеннале.
7-я Московская международная биеннале современного искусства пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 15 сентября по 28 октября.
Тема основного проекта — «Заоблачные леса». Предполагается, что в нем примут участие 50 художников из разных стран.
новости
Вчера
22:10Вручена премия The Art Newspaper Russia
18:33Сампсониевский собор официально передадут РПЦ
17:54Московская биеннале объявила прием заявок
15:54Против слияния РГБ и РНБ выступил советник президента
14:45Серебренников поставит «Маленькие трагедии»
13:54Imagine Dragons снова приедут в Россию
12:31ТЮЗ имени Брянцева открывает Новую сцену спектаклем Дмитрия Волкострелова
11:44Программа Международного Мемориала на февраль
1 февраля 2017
17:22Depeche Mode объявили дату выхода нового альбомаВсе новости