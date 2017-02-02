Московская биеннале объявила прием заявок

© Московская международная биеннале современного искусства

До 10 марта открыт прием заявок на участие в основном проекте 7-й Московской международной биеннале современного искусства.

Подать заявку можно на сайте проекта «Старт».

Как сообщает сайт биеннале, отбор художников для участия в основном проекте будет производить его куратор Юко Хасегава. Художники, обратившие на себя внимание куратора, будут приглашены на портфолио-ревю, которое состоится в марте.

Также до 10 марта принимаются заявки на участие в параллельной программе Московской биеннале. Их будет рассматривать экспертный совет биеннале.

7-я Московская международная биеннале современного искусства пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 15 сентября по 28 октября.

Тема основного проекта — «Заоблачные леса». Предполагается, что в нем примут участие 50 художников из разных стран.











