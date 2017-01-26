Российский фильм включен в программу Берлинале

Кадр из фильма «Заложники» © FilmNewEurope.com

В секции «Панорама» 67-го Берлинского международного кинофестиваля состоится мировая премьера фильма «Заложники» российского режиссера Резо Гигинеишвили.

«Заложники» — российско-грузинско-польская копродукция, в фильме рассказывается о попытке угона самолета из СССР в 1983 году. В картине снялись Мераб Нинидзе, Дареджан Харшиладзе, Тина Далакишвили и Ираклий Квирикадзе.

Помимо фильма Резо Гигинеишвили в секции «Панорама» будут показаны фильмы, созданные кинематографистами из Австралии, Бельгии, Бразилии, Бутана, Великобритании, Венгрии, Гонконга, Испании, Италии, Китая, Германии, Киргизии, Македонии, Марокко, Новой Зеландии, Норвегии, Турции, Сербии, США, ЮАР и Японии.

67-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 9 по 19 февраля. В конкурсную программу Берлинале вошли новые работы Хон Сан-су, Алекса де ла Иглесиа, Томаса Арслана, Марсело Гомеса, Сабу и Фолькера Шлендорфа.

Вне конкурса на фестивале будут показаны «На игле — 2» (T2 Trainspotting, Великобритания) Дэнни Бойла, «Логан» (Logan, США) Джеймса Мэнголда, «Дом вице-короля» (Viceroy's House, Индия-Великобритания) Гуриндера Чадхи и «Дикая мышь» (Wilde Maus, Австрия) Йозефа Хадера.

Полностью конкурсная программа Берлинале будет объявлена 31 января.



