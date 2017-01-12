Объявлены первые фильмы конкурсной программы Берлинале

Объявлены первые фильмы конкурсной программы БерлиналеОфициальный постер 67-го Берлинского международного кинофестиваля (фрагмент)© Internationale Filmfestspiele Berlin
Фильмы, созданные кинематографистами из Бразилии, Германии, Испании, Южной Кореи и Японии вошли в конкурсную программу 67-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет с 9 по 19 февраля.
Предварительный список участников конкурсной программы опубликован на сайте Берлинале, российских фильмов среди них нет:
- «Ночью на пляже в одиночестве» (Bamui haebyun-eoseo honja / On the Beach at Night Alone, Южная Корея), реж. Хон Сан-су;
- «Бар» (El Bar / The Bar, Испания), реж. Алекс де ла Иглесиа;
- «Ясные ночи», (Helle Nächte / Bright Nights, Германия-Норвегия), реж. Томас Арслан;
- «Жоаким» (Joaquim, Бразилия-Португалия), реж. Марсело Гомес;
- «Мистер Лонг» (Mr. Long, Япония-Германия-Гонконг-Китай-Тайвань), реж. Сабу (Хироюки Танака);
- «Возвращение в Монток» (Return to Montauk / Rückkehr nach Montauk, Германия-Франция-Ирландия), реж. Фолькер Шлендорф.
Вне конкурса на фестивале будут показаны «На игле — 2» (T2 Trainspotting, Великобритания) Дэнни Бойла, «Логан» (Logan, США) Джеймса Мэнголда, «Дом вице-короля» (Viceroy's House, Индия-Великобритания) Гуриндера Чадхи и «Дикая мышь» (Wilde Maus, Австрия) Йозефа Хадера.
Полностью конкурсную программу директор Берлинского международного кинофестиваля Дитер Косслик объявит 31 января .
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