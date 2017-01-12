Объявлены первые фильмы конкурсной программы Берлинале

Официальный постер 67-го Берлинского международного кинофестиваля (фрагмент) © Internationale Filmfestspiele Berlin

Фильмы, созданные кинематографистами из Бразилии, Германии, Испании, Южной Кореи и Японии вошли в конкурсную программу 67-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет с 9 по 19 февраля.

Предварительный список участников конкурсной программы опубликован на сайте Берлинале, российских фильмов среди них нет:

«Ночью на пляже в одиночестве» (Bamui haebyun-eoseo honja / On the Beach at Night Alone, Южная Корея), реж. Хон Сан-су;

«Бар» (El Bar / The Bar, Испания), реж. Алекс де ла Иглесиа;

«Ясные ночи», (Helle Nächte / Bright Nights, Германия-Норвегия), реж. Томас Арслан;

«Жоаким» (Joaquim, Бразилия-Португалия), реж. Марсело Гомес;

«Мистер Лонг» (Mr. Long, Япония-Германия-Гонконг-Китай-Тайвань), реж. Сабу (Хироюки Танака);

«Возвращение в Монток» (Return to Montauk / Rückkehr nach Montauk, Германия-Франция-Ирландия), реж. Фолькер Шлендорф.

Вне конкурса на фестивале будут показаны «На игле — 2» (T2 Trainspotting, Великобритания) Дэнни Бойла, «Логан» (Logan, США) Джеймса Мэнголда, «Дом вице-короля» (Viceroy's House, Индия-Великобритания) Гуриндера Чадхи и «Дикая мышь» (Wilde Maus, Австрия) Йозефа Хадера.

Полностью конкурсную программу директор Берлинского международного кинофестиваля Дитер Косслик объявит 31 января .







