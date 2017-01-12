РПЦ получит здание Российской национальной библиотеки

Одно из зданий Российской национальной билиотеки (РНБ), расположенное на набережной Обводного канала в Петербурге, к 1 сентября будет передано Петербургской епархии Русской Православной Церкви.

Об этом сегодня, 11 января, сообщил на пресс-конференции генеральный директор РНБ Александр Вислый, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что в 2015 году правительство Петербурга распорядилось передать здание РПЦ по закону о возвращении церковного имущества.

«Здание передается РПЦ. Конечно, это не такой острый вопрос, как с Исаакием, потому что это здание раньше принадлежало церкви. Но там очень ценный фонд, там хранятся личные библиотеки. Есть распоряжение правительства: передать здание в течение пяти месяцев с момента ввода в эксплуатации второй очереди РНБ. Если строители сроки не срывают, то к 1 сентября мы должны здание передать», — сказал Вислый.

Гендиректор РНБ также отметил, что согласно условиям контракта, работы по строительству второй очереди РНБ на Московском проспекте должны быть завершены 31 марта.

Дом на набережной Обводного канала, 11, был построен в 1881–1882 годах по проекту архитектора Дмитрия Люшина для библиотеки Духовной академии. Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.



