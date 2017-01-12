РПЦ получит здание Российской национальной библиотеки© Citywalls.ru
Одно из зданий Российской национальной билиотеки (РНБ), расположенное на набережной Обводного канала в Петербурге, к 1 сентября будет передано Петербургской епархии Русской Православной Церкви.
Об этом сегодня, 11 января, сообщил на пресс-конференции генеральный директор РНБ Александр Вислый, передает «Интерфакс».
Он напомнил, что в 2015 году правительство Петербурга распорядилось передать здание РПЦ по закону о возвращении церковного имущества.
«Здание передается РПЦ. Конечно, это не такой острый вопрос, как с Исаакием, потому что это здание раньше принадлежало церкви. Но там очень ценный фонд, там хранятся личные библиотеки. Есть распоряжение правительства: передать здание в течение пяти месяцев с момента ввода в эксплуатации второй очереди РНБ. Если строители сроки не срывают, то к 1 сентября мы должны здание передать», — сказал Вислый.
Гендиректор РНБ также отметил, что согласно условиям контракта, работы по строительству второй очереди РНБ на Московском проспекте должны быть завершены 31 марта.
Дом на набережной Обводного канала, 11, был построен в 1881–1882 годах по проекту архитектора Дмитрия Люшина для библиотеки Духовной академии. Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
новости
Вчера
17:53Опубликован официальный документ о передаче Исаакиевского собора РПЦ
17:21Объявлены первые фильмы конкурсной программы Берлинале
15:24Украина запретила «Дождь»
14:48В ММОМА пройдет выставка графики Эдуарда Штейнберга
13:56Говорухин выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ
13:25За два года в России по требованию прокуратуры заблокировано 1200 сайтов
12:53Джей-Джей Йохансон выступит в Москве
11:34Братья Коэн впервые снимут сериал
11 января 2017
18:00В Москве состоится выставка арт-группы «Маргаритки»Все новости