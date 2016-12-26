В Москве пройдет концерт памяти погибших в катастрофе Ту-154

Сегодня, 26 декабря, в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем в Концертном зале имени Рахманинова Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского исполнит «Реквием» Моцарта.

Таким образом, передает «Интерфакс», Московская филармония внесла изменения в свою афишу, отменив запланированное ранее исполнение оперетты «Сильва».

Начало концерта в 19:00. Помимо Государственной академической симфонической капеллы России в нем примут участие солисты Анастасия Привознова, Людмила Кузнецова, Максим Сажин и Руслан Розыев.

«Московская филармония глубоко скорбит в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе артистов Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова Министерства обороны Российской Федерации, сотрудников Министерства обороны, журналистов телеканалов "Звезда", НТВ и Первого канала, членов экипажа самолета, доктора Елизаветы Глинки. — говорится в сообщении на сайте филармонии. — Судьба каждого из погибших была частью нашей общей жизни».

Самолет Ту-154 Министерства обороны России, летевший в Сирию, потерпел крушение утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека — члены экипажа, военнослужащие, журналисты, ансамбль имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.



