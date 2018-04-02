Made in Saint Petersburg

Сегодня, 2 апреля, театральный мир оплакивает Михаила Угарова — большой мемориальный материал о нем будет опубликован на COLTA.RU в ближайшие дни. Однако редакция сочла необходимым опубликовать текст о фестивале, открывающемся этим вечером в Петербурге, — в том числе и в память об основателе «Театра.doc», ценившем непрерывность театрального процесса превыше всего.

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В Петербурге на сцене Александринского театра стартует фестиваль Dance Open, который в этом году продлится до 17 апреля. Команда Екатерины Галановой год от года собирает все более обстоятельную и отдающую глянцевым блеском афишу — на фоне суицидального северного балетного пейзажа (фестиваль «Мариинский», умиравший в муках последние десять лет, в этом сезоне уже не состоялся) программа Dance Open выглядит и вызывающе, и обнадеживающе. Главные события XVII сезона форума — в путеводителе COLTA.RU.

«Тщетная предосторожность»2 апреля, Александринский театр

Второй сезон подряд Dance Open открывается спектаклем Екатеринбургского балета — и это, конечно, не случайно. На сегодняшней российской сцене коллектив, ведомый Вячеславом Самодуровым, наиболее последовательно и художественно убедительно преодолевает непреходящий цеховой консерватизм. Здесь регулярно и с европейским лоском приучают публику к формату одноактных балетов; по почину лучших мировых компаний методично взращивают собственных хореографов — и получают достойные плоды: неделю назад труппа сыграла премьеру Made in Ural с одноактовками Игоря Булыцына и Антона Пимонова; наконец, с большой изобретательностью и вкусом реанимируют одряхлевший классический репертуар: по этому ведомству проходят недавняя «Пахита» — и открывающая Dance Open «Тщетная предосторожность».

Это последний завершенный (и, возможно, лучший) спектакль безвременно ушедшего Сергея Вихарева, первого отечественного балетмейстера, который начал работать с дореволюционной нотацией балетов Петипа. Но если в прежних постановках — от «Спящей красавицы» в Мариинском до «Раймонды» в миланском Ла Скала — Вихарев и его соавтор, идеолог проекта Павел Гершензон, во всех деталях воскрешали зрелища Императорских театров, в Екатеринбурге они отказались от моды на историзм. Хореография «Тщетной» нотирована только вполовину — и Вихарев с Гершензоном выстроили вокруг этой руины новый спектакль, взяв в сотрудники Ван Гога. Почему именно его? Так ведь действие происходит на сельских просторах юга Франции, да и Петипа возобновлял в Петербурге «Тщетную предосторожность» аккурат в то время, когда Ван Гог рисовал в Арле свои стога.

Впрочем, лучше оставить в стороне интеллектуальную подоплеку и просто смотреть остроумную балетную комедию, которую Вихарев поставил с редким тактом и обаянием, деликатно инсталлировав в текст Петипа недостающие, собственного сочинения фрагменты. Отличное противоядие после заполонивших столицы танцевальных байопиков и мелодрам на разрыв шпагата: качественные балетные комедии теперь производятся на Урале.