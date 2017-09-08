«Теория повседневности» своими глазами
COLTA.RU сходила на выставку Линор Горалик
В московском Центре моды и дизайна открывается большая персональная выставка Линор Горалик — поэта, писателя, художника, журналиста, одной из самых ярких фигур российского интеллектуального пространства. Интервью с автором можно прочитать тут.Понравился материал?помоги сайту!
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