 
8 сентября 2017Colta Specials
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«Теория повседневности» своими глазами

COLTA.RU сходила на выставку Линор Горалик

 
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В московском Центре моды и дизайна открывается большая персональная выставка Линор Горалик — поэта, писателя, художника, журналиста, одной из самых ярких фигур российского интеллектуального пространства. Интервью с автором можно прочитать тут.

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