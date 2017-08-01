В Москве пройдет выставка Линор Горалик

В Москве пройдет выставка Линор ГораликЛинор Горалик. Автопортрет за едой. Серия «Ничего личного». 2013
бумага, чернила, вышивка© Линор Горалик
С 9 сентября в Центре моды и дизайна, новом пространстве Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ), откроется персональная выставка художника, поэта и писателя Линор Горалик «Теория повседневности».
В экспозицию войдут более 200 работ, созданных в 2000–2017 годы в самой разной технике — от графики до работы по серебру и от скульптуры до работ по текстилю. Большинство из них будет выставлено впервые.
Художественные работы Линор Горалик объединяет интерес автора к повседневности, воспринятой сквозь призму постоянного эмпатического сопереживания.
Значительная часть работ посвящена так называемой «Бумажной церкви города Тухачевска» — воображаемому позднесоветскому андеграундному объединению интеллигентов-христиан, жителей вымышленного «закрытого» города-миллионника Тухачевска. В центре этой части экспозиции иконы, писавшиеся «прихожанами» этой «церкви», и история «Бумажной церкви» как таковой.
Другая серия работ, «-mnesia», представляет концептуальные образцы wearable art, выполненные автором вручную из серебра, дерева, алюминия и других материалов. В некоторых объектах, в том числе в вышитой серии «Наколки», традиционные техники используются так, чтобы вовлечь зрителя в диалог о традиции и установленных ею рамках. Другие работы — например, серия «Пять минут спустя» — эмпатически переосмысляют ставшие привычными до невидимости сюжеты традиционной культуры.
Выставка будет проходить в новой институции ВМДПНИ — Центре моды и дизайна, который был создан при содействии Министерства культуры РФ и имеет социальную направленность: планируется проведение широкого спектра мероприятий, направленных на поддержку молодых дизайнеров. Центр открыт с 12:00 до 21:00, вход бесплатный.
Выставка Линор Горалик «Теория повседневности» продлится до 28 сентября.
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