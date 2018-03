Джонни и музыкальная фабрика

28 мая в СК «Олимпийский» выступят Hollywood Vampires: супергруппа, состоящая из Джонни Деппа, дедушки шок-рока Элиса Купера и гитариста Aerosmith Джо Перри. Свое название они взяли у легендарного питейного клуба, который образовался вокруг Элиса Купера в 1970-х, — в него когда-то входили Марк Болан, Ринго Старр и Кит Мун из The Who. Самой большой интригой майского концерта для большинства зрителей станет появление Джонни Деппа с гитарой на сцене. Но поклонники голливудской суперзвезды знают, что он занимается музыкой давно и увлеченно. Мы проследили за его успехами на этом поприще.

Депп и дети

Страсть к музыке у Деппа проявилась уже в раннем детстве. Первым его инструментом была дешевая барабанная установка. Судя по всему, будущий актер не щадил ни саму установку, ни окружающих, потому что вскоре мама купила ему гитару. Она стоила 25 долларов и до Джонни принадлежала одному из музыкантов госпел-группы, где играл его дядя. С 13 лет Депп переиграл во множестве любительских составов, чья творческая жизнь часто ограничивалась одним-двумя концертами. Репертуар состоял из кавер-версий хард- и глэм-легенд 1970-х: Элиса Купера (кто бы сказал Деппу, что в далеком будущем они станут выступать в одной группе), Van Halen, Kiss. Интернет сохранил лишь несколько названий этих групп: «Пламя» (Flame), «Плохие парни» (Bad Boys), «Беглецы» (The Runaways). «Тебе 13 лет, и ты играешь рок-н-ролл. Громко. Плохо. Но тебя все равно зовут играть у кого-нибудь во дворе. Это было чистым блаженством. Это была свобода. С тех пор у меня больше не было вопросов к жизни: я увидел будущее», — вспоминал об этом этапе Джонни Депп.

Johnny Depp & The Kids — «Come Back to Me»

Качественный скачок произошел после того, как осенью 1980-го Депп присоединился к группе The Kids. Это был подающий серьезные надежды коллектив, хорошо известный в Южной Флориде, откуда будущая кинозвезда была родом, — чтобы стать гитаристом, Деппу пришлось пройти прослушивание. Они играли гитарный поп в духе «новой волны», в самых боевых треках прибегая к панковским гитарным риффам, — и к ним в то время уже присматривались люди из большого шоу-бизнеса. На первом же концерте Деппу и его группе выпало разогревать аудиторию перед выходом Чака Берри в Атланте. Они открывали концерты Talking Heads, Игги Попа, The B-52's и других рок-звезд. Выпустили демо с четырьмя треками, переименовались в Six Gun Method и отправились в Лос-Анджелес, надеясь подписать там крупный контракт и прославиться на всю страну. Но этим планам не суждено было сбыться, и Депп вскоре оставил группу. Перед этим успев закрутить роман с сестрой барабанщика Лори Энн Эллисон, которая стала его первой женой. Она дружила с актером Николасом Кейджем, который в 1984 году порекомендовал Деппа на роль в ужастике всех времен «Кошмар на улице Вязов». «Я словно пересел из одного автобуса в другой», — вспоминал Депп об этом повороте в своей жизни. Из-за съемок гитару пришлось надолго поставить в угол.

Звезда MTV

Вокалист Aerosmith Стивен Тайлер как-то назвал Джонни Деппа «рок-звездой в мире кино». Разумеется, с ростом популярности актера он все чаще появляется в музыкальных видео. Совсем молодого Деппа можно наблюдать в клипе на программную вещь Тома Петти «Into the Great Wide Open», где он играет главного героя песни, бунтаря без причины, превращающегося из простого парня в легкомысленной фланелевой рубашке в рок-звезду.

Tom Petty and The Heartbreakers — «Into the Great Wide Open»

В 1994-м Депп выступил в роли режиссера и приглашенной звезды в клипе лидера ирландской фолк-панк-группы The Pogues Шейна Макгоуэна «That Woman's Got Me Drinking». В этом откровенно кэмповом видео музыканту досталась роль бармена, а сам Депп сыграл разбитого любовным несчастьем посетителя, заснувшего на стойке. Видимо, алкоголь и музыка связали их и в реальной жизни: по крайней мере, в прошлом году Депп вместе с Боно оказались на сцене во время празднования 60-летия Макгоуэна и исполнили одну из лучших его песен «Rainy Night in Soho».

Shane MacGowan — «That Woman's Got Me Drinking»

Депп также снял четыре клипа для своей пассии Ванессы Паради, но появлялся в их кадрах мельком — остается гадать, он ли сыграл незнакомца в шляпе, который следит за движениями певицы на сцене пустого театра в видео «L'Incendie». «Как ты мог оставить такую женщину, идиот? Это было началом твоих мрачных дней!» — отреагировал на этот клип YouTube.

Vanessa Paradis — «L'Incendie»

За последнее десятилетие его можно было трижды увидеть в клипах сэра Пола Маккартни. «Он — как Альфред Хичкок моих клипов. И он прекрасен», —говорил про него битл. Самым поэтичным стало черно-белое видео на песню «My Valentine», в котором также снялась Натали Портман. Оба актера используют язык жестов, чтобы донести до глухих зрителей текст песни. К тому же, по словам Пола Маккартни, именно гитарное соло Деппа вошло в окончательную версию баллады. А первоначальный его вариант принадлежал Эрику Клэптону.

Paul McCartney — «My Valentine»

Друзья просили подыграть

Слава помогает осуществить мечты, которые еще вчера казались несбыточными, и пример Джонни Деппа — лучшее доказательство этого тезиса. Хочешь — подыгрываешь на слайд-гитаре братьям Галлахер из Oasis (песня «Fade In-Out», попавшая на пластинку «Be Here Now»). Хочешь — выходишь на сцену вместе с Эмиром Кустурицей и Джимом Джармушем (это произошло на Белградском кинофестивале после показа фильма «Аризонская мечта»). Хочешь — помогаешь писать музыку к саундтрекам собственных картин, как это было с «Ромовым дневником», «Однажды в Мексике» Роберта Родригеса и «Шоколадом». В 1999-м Депп написал музыку для песни «Hollywood Affair» Игги Попа, ставшей бисайдом сингла «Corruption», — чернушной баллады, в которой фигурируют стриптизерша с двумя детьми и чемодан кэша.

Johnny Depp and Iggy Pop — «Hollywood Affair»

Он неоднократно становился героем песен и сам. Причем отнюдь не все из них были благожелательными. Вот, например, кустарная вещица раннего Бека, где тот буквально прошелся по актеру катком. «Он беременен лишь собой», «как магнит, который ни к чему не притягивается», «расскажи, каково быть твоей девушкой» — кажется, ни о ком за свою карьеру Бек не писал с бóльшим сарказмом. Все дело в инциденте, случившемся на концерте Бека в клубе Viper Room, который принадлежал Деппу, — группа играла так вяло, что администрация заведения взяла и отключила электричество прямо посередине шоу.

Beck — «Johnny Depp»

Трио трезвенников

Совсем другое мнение о Деппе у его нынешнего музыкального партнера Элиса Купера — по его словам, тот напрочь лишен замашек суперзвезды. С Купером Депп познакомился на съемках трагикомедии «Мрачные тени» Тима Бертона, где Джонни сыграл вампира, а Купер — себя самого. Купер уже знал о музыкальных способностях своего партнера по площадке, и в студии Деппа у него появилась идея записать пластинку — посвящение ушедшим в мир иной членам питейного клуба Hollywood Vampires. Во время одной из сессий в студию заглянул гитарист Aerosmith Джо Перри, часто гостивший у Деппа, — так в этот пасьянс легла последняя карта.

Любопытно, что все три основных участника Hollywood Vampires — трезвенники, позволяющие себе лишь бокал-другой вина по случаю. Перри и Купер завязали в 1980-х, поняв, что рок-н-ролльный образ жизни предыдущего десятилетия может довести их до могилы. За Деппом никогда не было шлейфа алкогольных подвигов. Хотя, по словам его хорошего друга Мэрилина Мэнсона, именно Депп виноват в его привязанности к абсенту.

Hollywood Vampires — «My Dead Drunk Friends»

Так или иначе, запись дебютного альбома Hollywood Vampires обошлась без возлияний и прочих излишеств — зато из гостящих на пластинке ветеранов рока сложилась настоящая дрим-тим. Среди них оказались Брайан Джонсон из AC/DC, Робби Кригер из The Doors, Слэш, Дейв Грол и даже сэр Пол Маккартни, спевший и сыгравший на басу в кавере на собственную вещь «Come & Get It». Продюсировал альбом Боб Эзрин, сотрудничавший с Лу Ридом, Pink Floyd, Deep Purple, Kiss и другими гигантами. Среди каверов на нетленки вроде «My Generation» группы The Who (привет барабанщику Киту Муну, который был самым неутомимым и веселым выпивохой в питейном клубе) или «Whole Lotta Love» Led Zeppelin оказались и три собственные песни, одна из которых — «My Dead Drunk Friends» — попала в «тяжелую десятку» Billboard.

Отыграв на нескольких масштабных фестивалях вроде Rock in Rio и мероприятиях вроде премии «Грэмми», Hollywood Vampires отправились в мировой тур. Выпуск новых записей остается под вопросом из-за плотного рабочего графика Деппа, который ежегодно снимается в пяти-шести картинах. Звездные друзья не скупятся на комплименты его гитарному мастерству, но сам он на сцене остается немного в тени, позволяя говорить за себя самой музыке. Об этой неголливудской скромности однажды хорошо сказал кумир Деппа Кит Ричардс: «Джонни Депп играет на гитаре гораздо лучше, чем он думает. А я играю на ней, пожалуй, хуже, чем он думает».