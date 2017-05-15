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Preview_cover_pictureСтолько не живут Preview_cover_pictureКто вы в мире Depeche Mode Preview_cover_pictureДругой Цой Preview_cover_picture47 лет с Aerosmith Preview_cover_pictureМамина помада Preview_cover_pictureКто вы в группе Kiss? Preview_cover_pictureТест. Год Стравинского Preview_cover_pictureВремя «ДДТ» Preview_cover_pictureЗа прекрасных дам! Preview_cover_pictureНасколько вы Шуберт? Preview_cover_picture«Счастливого Рождества и Нового года, твой [N]» Preview_cover_pictureГотовы ли вы к «Возвращению»?
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47 лет с Aerosmith

23 мая в СК «Олимпийский» с Москвой попрощаются Aerosmith. Вы ничего не упустили в истории классиков американского хард-рока?

текст: Егор Антощенко
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