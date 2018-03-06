Аудиогид: «Отделение Выход»

В этом году исполняется 25 лет со времени записи первого альбома, вышедшего на лейбле «Отделение Выход» — знаменитом детище Олега Ковриги, которое ведет системную деятельность по изданию раритетов русского рока. Благодаря «Отделению Выход» до нас дошли многие исторические записи Александра Башлачева, Майка Науменко и «Зоопарка», «Автоматических удовлетворителей» и других. Для COLTA.RU Олег Коврига выбрал и прокомментировал 10 ключевых альбомов из каталога «Отделения Выход».

1. «Выход»«Выхода нет» (CD)

Запись — 1993 г.

Издание — 1994 г.

Дебютировавшая в 1982 году в Ленинградском рок-клубе вместе с «Кино» и «Странными играми» группа Сергея «Сили» Селюнина так и не добилась широкого признания, хотя многие помнят народные хиты «Не могу кончить», «Врубись», «Пригласи меня на анашу». Недавно отметивший 60-летие Силя ведет активную жизнь в соцсетях и периодически выступает с новыми инкарнациями «Выхода».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/298413'>Выхода нет</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/586950'>Выход</a> на Яндекс.Музыке

Олег Коврига

Наше первое издание. Силя записал альбом очень быстро и очень дешево. Запись вместе со сведением стоила $150. В июне 1993 года Силя встретил знакомого немца и озвучил ему стоимость записи. Немец сильно удивился:

— У вас самый дорогой билет из Питера в Москву стоит 1 (один) доллар! И вы еще недовольны? Скоро вы узнаете, что почем!

К тому моменту, когда альбом был сведен, стало окончательно ясно, что «никто не даст нам избавленья» и выпускать все надо самим. Я долго искал, у кого бы одолжить денег на издание. В результате мне их дал мой школьный дружок Жора Ремизов. С момента записи прошло уже двадцать пять лет, но «Выхода нет» мне и сейчас кажется гениальным альбомом.