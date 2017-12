Поп-музыка: 2017-й

Если вы хотите жить в одном ритме со своим народом — ознакомьтесь со списком хитов «ВКонтакте», а мы предлагаем вам субъективный набор лучших русских альбомов 2017-го, традиционно разложенный по номинациям. В качестве бонуса: плейлист примечательных песен, которые ярко говорят об уходящем годе.

1. Чудо года

«АИГЕЛ» — «1190»

Самая удивительная история успеха музыкальной группы в 2017-м: «АИГЕЛ» — это совместный проект казанской поэтессы и певицы Айгель Гайсиной и питерского электронного музыканта Ильи Барамии («Елочные игрушки», «Самое большое простое число»). Несмотря на то что дебютный альбом «АИГЕЛ» «1190» был трудным слушанием и тяжелым испытанием — тексты Айгель Гайсиной росли из переживаний по поводу тюремного заключения ее любимого человека, а Илья Барамия положил их на жесткий индустриальный бит, — группа мгновенно стала собирать большие концертные площадки по стране. А под конец года и вовсе случилось рождественское чудо: любимого Айгель Гайсиной отпустили по УДО.





2. Двухтомник года

Скриптонит — «Уроборос»

Двойной удар от самого знаменитого сына города Павлодар, отчаянный и головокружительно личный эпос о том, что успех — не совсем то, чем он кажется. Мало кто из отечественных рэперов в этом году мог выступить на столь распространенную тему столь индивидуально и столь странно. После этой двойной пластинки Скриптонит вроде бы собирается уйти из рэпа — если так, то уходит он с гордо поднятой головой.









3. Баттл года

«Вежливый отказ» — «Военные куплеты»

Предыдущий альбом классиков московского авант-рока «Гуси-лебеди» выходил семь лет назад — ждать пришлось довольно долго. В этот раз группа под предводительством Романа Суслова деконструирует жанр советской военной песни и, как обычно, превращает его в хитроумный, искусный и искренний рок. «Вежливый отказ» невозможно заподозрить в попытке отразить какую-либо конъюнктуру — они занимаются чистым искусством; видимо, поэтому в их батальных звуковых полотнах больше русской жизни и правды, чем в том, что вам могут показать в современном кино или на ТВ.





4. Ночное рандеву года

Луна — «Остров свободы»

Гипнотический атмосферный дэнс от молодой украинской певицы. Пока пользователи соцсетей заслушивались синглом «Тает лед», записанным группой ее мужа, Кристина Бардаш тихонько гнула свою линию и записала альбом завораживающих поп-шлягеров, одинаково подходящих что для ночного клуба, что для арт-галереи: эдакую подводную дискотеку в рапиде.





5. Коллективные действия года

«Кубикмагги» — «Things»

«Кубикмагги» придумана пианисткой и певицей Ксенией Федоровой, дочкой того самого Леонида Федорова. К третьему альбому петербургская группа превратилась в зрелый, уверенный в себе и гораздый на выдумку коллектив, который записывает инструментальные пьесы, лежащие где-то между экспериментальным джазом, академическим минимализмом, витиеватым прог-роком и романтической киномузыкой. Щедрая музыка, которая заряжает удовольствием умелых музыкантов от совместной игры.





6. Отцы года

«Каста» — «Четырехглавый орет»

В конце концов, это альбом, сочиненный молодыми папами. Первый почти за десятилетие альбом ростовских рэп-авторитетов поднимает широкий круг животрепещущих вопросов, отвечает на них и делает это так, как и положено отцам, — честно, точно, с юмором, от души.





7. Рок года

Константин Ступин и Алексей Ракитин — «Stupa 2.0»

В марте 2017-го пришло печальное известие о смерти орловского рок-н-ролльщика, автора хита «Пушистый хвост лисицы» Константина Ступина. Записанный им с орловским же инди-рокером Алексеем Ракитиным, сочинявшим песни для Елки и Тины Кузнецовой, альбом «Stupa 2.0» должен был возвестить о перезагрузке проекта — о новом зычном звуке его валгалла-рока, но, увы, стал последним и душераздирающим приветом, отправленным старым корсаром с того света.





8. КСП года

«Дайте танк (!)» — «См. рис. 1»

Самая остроумная и вздорная молодая русская рок-группа из Подмосковья задумывается о тяготах и сложностях взросления — был виноградом, теперь изюм. Особенно приятно, что такой тематический разворот происходит под аккомпанемент самой их по-взрослому реализованной музыки.





9. Русская марка года

«Утро» — «Третий альбом»

«Утро» создано участниками ростовской Motorama, одной из самых известных российских инди-рок-групп за рубежом, для того чтобы играть песни на русском, и на «Третьем альбоме» у них это отменно получается. Motorama и «Утро» задали стандарт экзистенциального репетитивного постпанка с плясовыми ритмами и привкусом провинциальной безысходности, который (почему-то) хорошо прижился в наших широтах, — есть и плеяда похожих друг на друга групп, и фестиваль, на котором они друг перед другом выступают. «Утро» и их песни печальные, снегом покрытые высоко держат эту российскую марку.





10. Панельки года

Хаски — «Любимые песни (воображаемых) людей»

Существенная часть российского рэпа в этом году напоминала лоснящийся глянцевый журнал, на страницах которого пафосные чуваки вальяжно меряются марками машин, толщиной кошельков и количеством моделей в личном половом зачете. А на альбоме уроженца Улан-Удэ Дмитрия Кузнецова рифмованными строчками разговаривает голос улиц и закоулков, панельных девятиэтажек и грязных дворов.





11. Кач года

Ноггано — «Лакшери»

Огромный, почти трехчасовой альбом-плейлист от хулиганского альтер эго Басты, где чего только нет: криминальные байки, которые у Ноггано лучше всего получаются, казацкий трэп, роскошный ресторанный медляк, абсурдистские танцевальные боевики, братская романтика 90-х и фантасмагорическая история в духе Хантера Томпсона. Очень смешно и невероятно жизненно.





12. Странность года

Лена Черняк — «Fbromance»

Электронно-песенный морок от питерско-парижской певицы, записавшей при помощи видных деятелей питерского электронного подполья Александра Зайцева и Ильи Белорукова идеальный саундтрек к внезапному выпадению из реальности черт знает куда.





13. Ритуал года

Shortparis — «Пасха»

В 2017-м русская инди-музыка открыла для себя русский язык и с удовольствием стала его осваивать, начав писать и петь на родном. Оригинальнее всего переметнулись в стан почвенников Shortparis — заметные герои петербургско-новокузнецкого андеграунда. Их песни, отличающиеся экстатическим электропанк-звуком и театрально-кабарешным вокалом, пытаются то ли напугать, то ли заколдовать слушателя — добавьте к этому мощные живые выступления, похожие на перформансы, и вы получите одну из самых необычных российских рок-групп момента.

Слушайте Пасха — Shortparis на Яндекс.Музыке





14. Мораль года

ЛСП — «Tragic City»

Лайфстайл-рэп как моралите, как суровая артхаусная драма о том, какая пугающая пустота на самом деле скрывается за большинством рэперских историй о красивой жизни и покорении олимпа.





15. Трип года

PTU — «A Broken Clock Is Right Twice a Day»

Главным агентом влияния, пропагандировавшим российскую музыку на Западе, в 2017-м оставалась Нина Кравиц — сибирский диджей, сделавшая карьеру в Берлине и издававшая на собственном лейбле «трип» умное техно и экспериментальную электронику. Больше всего комплиментов из ее подопечных досталось казанскому дуэту PTU, выпустившему у Нины Кравиц альбом «A Broken Clock Is Right Twice a Day» — слегка сумасшедшую электронику в спектре от эмбиента до эйсид-техно, под которую, оказывается, замечательно можно танцевать.





16. Остатки года

Леонид Десятников — «Incidental»

Российский лейбл Fancy Music, издающий современных академических композиторов, завершил насыщенный год выпуском редко встречающейся прикладной музыки Леонида Десятникова: фокстрот из «Мишени» и тема к одному из первых постсоветских триллеров «Прикосновение», фрагменты музыки к спектаклю «Живой труп», клезмер-танго из «Заката», самая ранняя находка «Три истории шакала», написанная на французские тексты магрибских сказок, романс по детскому письму Гидона Кремера и многое другое. Диск записывался три года — пока искали ноты, собирали музыкантов и т.д. Автор — как обычно, иронично — характеризует его как «обрезки и остатки», но такие обрезки — на вес золота.





17. Бонус года

Плейлист COLTA.RU: 33 песни из 2017-го