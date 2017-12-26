Объявлены победители музыкальной премии «Вконтакте»© VK Music
25 декабря социальная сеть «Вконтакте» опубликовала список победителей первого сезона своей музыкальной премии VK Music Awards. На первом месте оказалась композиция «Розовое вино» дуэта Элджей и Feduk, которую пользователи «Вконтакте» в 2017 году послушали 200 млн раз.
Топ-30 песен года по версии «Вконтакте»:
- Элджей & Feduk — «Розовое вино»
- T-Fest x Скриптонит — «Ламбада»
- MiyaGi & Эндшпиль — «Половина моя»
- Jah Khalib — «Лейла» (feat. Маквин)
- Imagine Dragons — «Believer»
- ESTRADARADA — «Вите Надо Выйти»
- Ed Sheeran — «Shape of You»
- Luis Fonsi — «Despacito»
- «Грибы» — «Тает лед»
- Мот feat. Ани Лорак — «Сопрано»
- T-Fest — «Улети»
- Баста — «Сансара» (feat. Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Sunsay, Ант (25/17) и Скриптонит)
- Элджей — «Рваные джинсы»
- Макс Корж — «Малый повзрослел» (Fetre prod.)
- Егор Крид — «Потрачу»
- Rag'n'Bone Man — «Human»
- LOBODA — «Случайная»
- Ofenbach — «Be Mine»
- ЛСП — «Монетка»
- Face — «Бургер»
- Artik & Asti — «Неделимы»
- Скруджи — «Рукалицо»
- Елена Темникова — «Вдох»
- Clean Bandit — «Rockabye» (feat. Sean Paul & Anne-Marie)
- Imagine Dragons — «Thunder»
- Макс Барских — «Туманы»
- Джиган — «Дни и ночи»
- Kaleo — «Way Down We Go»
- Monatik — «Кружит»
- Егор Крид & MOLLY — «Если ты меня не любишь»
Как сообщает ТАСС, все эти песни на год — до вручения следующей премии — получили специальную отметку «Победитель VK Music Awards».
В этом году трансляцию вручения VK Music Awards собрала более 5,4 млн просмотров
«Сегодня множество музыкантов становятся популярными благодаря "Вконтакте", и этот тренд будет развиваться. VK как основная музыкальная платформа России и стран СНГ дает огромные возможности для авторов любой величины и их поклонников», — говорит директор по маркетингу «Вконтакте» Александр Круглов.
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