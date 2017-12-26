Объявлены победители музыкальной премии «Вконтакте»

25 декабря социальная сеть «Вконтакте» опубликовала список победителей первого сезона своей музыкальной премии VK Music Awards. На первом месте оказалась композиция «Розовое вино» дуэта Элджей и Feduk, которую пользователи «Вконтакте» в 2017 году послушали 200 млн раз.

Топ-30 песен года по версии «Вконтакте»:

Элджей & Feduk — «Розовое вино» T-Fest x Скриптонит — «Ламбада» MiyaGi & Эндшпиль — «Половина моя» Jah Khalib — «Лейла» (feat. Маквин) Imagine Dragons — «Believer» ESTRADARADA — «Вите Надо Выйти» Ed Sheeran — «Shape of You» Luis Fonsi — «Despacito» «Грибы» — «Тает лед» Мот feat. Ани Лорак — «Сопрано» T-Fest — «Улети» Баста — «Сансара» (feat. Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Sunsay, Ант (25/17) и Скриптонит) Элджей — «Рваные джинсы» Макс Корж — «Малый повзрослел» (Fetre prod.) Егор Крид — «Потрачу» Rag'n'Bone Man — «Human» LOBODA — «Случайная» Ofenbach — «Be Mine» ЛСП — «Монетка» Face — «Бургер» Artik & Asti — «Неделимы» Скруджи — «Рукалицо» Елена Темникова — «Вдох» Clean Bandit — «Rockabye» (feat. Sean Paul & Anne-Marie) Imagine Dragons — «Thunder» Макс Барских — «Туманы» Джиган — «Дни и ночи» Kaleo — «Way Down We Go» Monatik — «Кружит» Егор Крид & MOLLY — «Если ты меня не любишь»

Как сообщает ТАСС, все эти песни на год — до вручения следующей премии — получили специальную отметку «Победитель VK Music Awards».

В этом году трансляцию вручения VK Music Awards собрала более 5,4 млн просмотров

«Сегодня множество музыкантов становятся популярными благодаря "Вконтакте", и этот тренд будет развиваться. VK как основная музыкальная платформа России и стран СНГ дает огромные возможности для авторов любой величины и их поклонников», — говорит директор по маркетингу «Вконтакте» Александр Круглов.



