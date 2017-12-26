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Объявлены победители музыкальной премии «Вконтакте»

News_detailed_picture© VK Music

25 декабря социальная сеть «Вконтакте» опубликовала список победителей первого сезона своей музыкальной премии VK Music Awards. На первом месте оказалась композиция «Розовое вино» дуэта Элджей и Feduk, которую пользователи «Вконтакте» в 2017 году послушали 200 млн раз.

Топ-30 песен года по версии «Вконтакте»:

  1. Элджей & Feduk — «Розовое вино»
  2. T-Fest x Скриптонит — «Ламбада»
  3. MiyaGi & Эндшпиль — «Половина моя»
  4. Jah Khalib — «Лейла» (feat. Маквин)
  5. Imagine Dragons — «Believer»
  6. ESTRADARADA — «Вите Надо Выйти»
  7. Ed Sheeran — «Shape of You»
  8. Luis Fonsi — «Despacito»
  9. «Грибы» — «Тает лед»
  10. Мот feat. Ани Лорак — «Сопрано»
  11. T-Fest — «Улети»
  12. Баста — «Сансара» (feat. Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Sunsay, Ант (25/17) и Скриптонит)
  13. Элджей — «Рваные джинсы»
  14. Макс Корж — «Малый повзрослел» (Fetre prod.)
  15. Егор Крид — «Потрачу»
  16. Rag'n'Bone Man — «Human»
  17. LOBODA — «Случайная»
  18. Ofenbach — «Be Mine»
  19. ЛСП — «Монетка»
  20. Face — «Бургер»
  21. Artik & Asti — «Неделимы»
  22. Скруджи — «Рукалицо»
  23. Елена Темникова — «Вдох»
  24. Clean Bandit — «Rockabye» (feat. Sean Paul & Anne-Marie)
  25. Imagine Dragons — «Thunder»
  26. Макс Барских — «Туманы»
  27. Джиган — «Дни и ночи»
  28. Kaleo — «Way Down We Go»
  29. Monatik — «Кружит»
  30. Егор Крид & MOLLY — «Если ты меня не любишь»

Как сообщает ТАСС, все эти песни на год — до вручения следующей премии — получили специальную отметку «Победитель VK Music Awards».

В этом году трансляцию вручения VK Music Awards собрала более 5,4 млн просмотров

«Сегодня множество музыкантов становятся популярными благодаря "Вконтакте", и этот тренд будет развиваться. VK как основная музыкальная платформа России и стран СНГ дает огромные возможности для авторов любой величины и их поклонников», — говорит директор по маркетингу «Вконтакте» Александр Круглов.

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