Великая дюжина

Бурный 1967-й, на который пришелся пик молодежной и сексуальной революции, стал судьбоносным для истории рок-музыки и мировой поп-культуры XX века. Именно 1967-й выдался невероятно урожайным на великие альбомы, определившие музыкальный ландшафт на десятилетия вперед — вплоть до сегодняшнего дня. Их так много, что нам удалось выбрать 12 пластинок исторического значения, которым в этом году исполняется полвека, — по одной на каждый месяц.

1. ЯнварьThe Doors — «The Doors»

Дебютный альбом никому не известной группы из Лос-Анджелеса почти мгновенно добрался до вершин чартов, и с этого момента начались коммерческий успех группы и контркультурный миф вокруг нее, превратившийся в канон после смерти ее неистового фронтмена Джима Моррисона в 1971 году. Перед нами один из самых мощных дебютов в истории рок-музыки. Альбом предложил публике группу с полностью сформированным стилем, несколько вечных хитов («Break on Through», «Light My Fire») и совершенно сокрушительную общую композицию пластинки с постепенным нарастанием саспенса и незабываемой 12-минутной кодой «The End».

Критики в основном превозносили за неординарный звук и поэтическую сложность текстов — например, Пол Уильямс из Crawdaddy! назвал альбом «полностью лишенным изъянов», описал органную партию Рэя Манзарека в «Light My Fire» как «поистине визуальный оргазм в звуке» и отвел все оставшееся пространство рецензии чрезвычайно подробному разбору текста песни «Soul Kitchen». Но были и другие голоса: известный рок-критик Роберт Кристгау заявил, что «на этом альбоме Джим Моррисон звучит как подонок», и поставил ему B– (то есть четверку с минусом), а в целом свое отношение к группе сформулировал так: «Шаман, поэт, король-ящерица — поверьте всей той ерунде, которую Моррисон говорит о себе, и вы можете пропустить отличную поп-группу. Мерзавец, нищеброд, комок слизи космических масштабов — вот тот человеческий тип, который Джим Моррисон на деле воплощает с непревзойденным мастерством».