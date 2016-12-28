Итоги года. Наша музыка

Субъективная попытка вспомнить все «самое-самое», что произошло с отечественной музыкой за год, в 14 номинациях.

1. Музыкальный мем года

2. Тренд года

3. Скандал года

4. Альбом года

5. Рок-герой года

6. Ретро-группа года

7. Ближнее зарубежье года

8. Камбэк года

9. Электропоп года

10. Женский рок года

11. Аудиоспектакль года

12. Культуртрегер года

13. Рэп года

14. Нечто года





1. Музыкальный мем года

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«Ленинград» — «Экспонат»

Комедийный клип, сделавший выражение «на лабутенах» крылатым, собрал почти сотню миллионов просмотров, вызвал бурную общественную дискуссию и еще выше поднял благосостояние Сергея Шнурова. В следующем году «Ленинград» наверняка снова возглавит список самых успешных представителей российского шоу-бизнеса по версии Forbes. Помимо очевидного копирайтерского таланта Шнура, соединяющего приметы эпохи и нецензурные выражения в эффектные слоганы, надо отметить стилистическую завершенность саунда «Ленинграда», который сейчас одновременно умудряется звучать как цыганщина, Алла Пугачева, советские ВИА и Boney M. Словом, как все, что хочется услышать размякшему соотечественнику в ресторане, — отсюда и миллионы.

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2. Тренд года

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Хип-хохмы

Не только Сергей Шнуров и Артур Пирожков знают о том, что сатира и юмор помогают музыкальным проектам наращивать количество подписчиков в социальных сетях. Громкие прорывы этого года были совершены музыкантами, которые пишут танцевальный рэп, не делают пафосной мины и шутят на русском языке. Первым признаком новой поп-инфекции стал абсурдный «Патимейкер», сочиненный ростовским рэпером и танцором Виталиком Пикой. Потом выстрелили проект продюсера Quest Pistols Юрия Бардаша «Грибы» и трио московских YouTube-блогеров «Хлеб». «Грибы» и «Хлеб», взявшиеся словно из-под земли и собравшие в Москве тысячные залы, называются похоже и шутят на одни и те же темы, прозрачно намекая на «запретные» вещества. Вслед за этими хип-хохмачами, продолжающими дело Мистера Малого и «Дискотеки Аварии», несерьезный трек выпустили ветераны русского рэпа из Ростова-на-Дону «Каста», то ли высмеяв новый тренд, то ли примкнув к нему.

3. Скандал года

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Отмена фестиваля Outline

Теперь о серьезном. Фестиваля электронной музыки Outline, который заочно был провозглашен модными медиа лучшим музыкальным событием лета, ждали 12 тысяч человек, купивших билеты, поэтому в его внезапной отмене, произошедшей за несколько часов до открытия дверей, усмотрели много плохих знаков: от чиновничьего произвола до очередного сигнала, что надо собирать чемоданы на философский самолет в Европу. В конце года организаторы Outline, промоутерская команда Arma17, снова угодили на те же грабли: по той же схеме и с той же внезапностью была отменена их вечеринка Data. Прокомментировав инцидент, основательница Arma17 Наталья Абель туманно сказала о том, что уже два года они испытывают давление, но не со стороны властей.

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4. Альбом года

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«АукцЫон» — «На Солнце»

По законам современности новый альбом «АукцЫона» вышел в формате приложения для айфона, но материи и идеи, которые вихрем закручивает вокруг своих инструментов группа Леонида Федорова, максимально далеки от современности, если ее представлять по новостным сводкам. «АукцЫон», напротив, пытается вывалиться из сегодняшнего дня в прореху вечности, к звездам, с помощью суггестивного арт-джаз-рока. Слушать эти песни — как смотреть на солнце: иногда больно, глаза слепит, но жизненно необходимо.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3529647'>На солнце</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/587013'>АукцЫон</a> на Яндекс.Музыке

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5. Рок-герой года

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Владимир Бурдин

Владимир Бурдин — проклятый поэт из Свердловска, уральский Ледбелли — чудом записал в этом году новый альбом «Живой». 14 реликтовых песен из чемодана Бурдина работают как машина времени, перенося слушателя в конец 1980-х, когда русский рок еще был верой, судьбой и трагедией, а не шоу-бизнесом. По выжигающей душу искренности они — прямые наследники текстов Александра Башлачева и Янки Дягилевой.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3945597'>Живой</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4747339'>Владимир Бурдин</a> на Яндекс.Музыке

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6. Ретро-группа года

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«ГШ»

Британский журналист Саймон Рейнольдс, написавший книгу «Ретромания» о том, как современная поп-культура питается идеями прошлого, полтора года назад спрашивал у нас: есть ли в России молодая группа, которая пытается быть как «Звуки Му»? Она появилась в 2016-м. Московская группа Glintshake, игравшая шумный англоязычный рок в духе альтернативных групп 90-х, сменила стиль, взяв за образцы авангардные проявления русской музыкальной культуры — от Мосолова до Мамонова, название и записала альбом «ОЭЩ МАГЗИУ», за который 30 лет назад ее бы с почестями приняли в Московскую рок-лабораторию.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3791202'>ОЭЩ МАГЗИУ</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2691441'>ГШ</a> на Яндекс.Музыке

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7. Ближнее зарубежье года

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DakhaBrakha

Киевский квартет DakhaBrakha — международные звезды world music — после шестилетней паузы выпустил новый альбом «Шлях», который был записан при участии продюсера Юрия Хусточки (экс-участника «Океана Ельзи»). На нем DakhaBrakha делают то же, что и обычно и что у них получается изумительно: интерпретируют народные украинские песни в современном звуке в спектре от языческого R&B до этно-транса. Но дело тут не в том, что у DakhaBrakha актуальный и интересный саунд, а в том, что, несмотря на модернизацию, выбранные ими песни дышат древней силой и пробирают до костей. Альбом посвящен «тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, тем, кто продолжает стоять на ее страже, и тем, кто идет непростым путем свободного человека, не теряя надежды».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3965312'>Шлях</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3144988'>DakhaBrakha</a> на Яндекс.Музыке

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8. Камбэк года

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Федор Чистяков

В 2016-м главный рокер-баянист страны выпустил два отменных альбома. Первый — новейший абсурдно-реалистический «Без дураков», где Джеймс Бонд и Кинг-Конг водят хороводы с уборщицей из «Газпрома». Второй — посвященный 30-летию «Ноля» сборник старых песен «Ноль+30», перезаписанных в том звуке, который Федор Чистяков хотел бы слышать сейчас. Оба передают безрассудный дух раннего «Ноля», независимо от всех сконструировавшего в конце 1980-х ракетную модель русского панка и в 90-х улетевшего в ней в открытый космос.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3826577'>Ноль+30</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/167061'>Фёдор Чистяков</a> на Яндекс.Музыке

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9. Электропоп года

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Mujuice — «Amore e Morte»

Московский электронный музыкант Роман Литвинов записал за 2016-й три альбома, и на один из них, песенный «Amore e Morte», следует обратить особое внимание. На нем Mujuice, учившийся на дизайнера, упаковывает в привлекательную коробку модного и танцевального звука свои ядовито-горькие мысли о «капитализме, телесности, мифе и предопределенности». Раскладывая тексты песен на коды, можно разгадывать послание Mujuice, а можно просто потанцевать.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3319291'>Amore e morte</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/232871'>Mujuice</a> на Яндекс.Музыке

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10. Женский рок года

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«Фанни Каплан»

Московское принципиальное рок-трио «Фанни Каплан» продолжает идти трудной дорогой андеграунда. В 2016-м они самостоятельно выпустили (в том числе и на виниле) короткий, но содержательный альбом, который яростно и быстро переключает скорости, перемещаясь от постпанка и минимал-синта к ноу-вейву и нойзу, выступили на XX фестивале SKIF и съездили в длительную европейскую гастроль.

<a href="http://nofannykaplan.bandcamp.com/album/self-titled">self-titled by fanny kaplan</a>

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11. Аудиоспектакль года

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«Порез на собаке» — «Горе-поводырь»

Уральские кудесники электронного звука «4 позиции Бруно» развили собственный жанр антипоп-песен, в которых ядовито-пьянящие мелодии русского шансона и быдло-попса соединены с дикими сюжетами из городских страшилок и криминальных хроник.

Новый проект Александра Ситникова из «4 позиций Бруно» продолжает этот музыкальный театр жестокости на новом уровне. «Порез на собаке» — это уже полноценный спектакль с историей и персонажами, вольно гуляющими между современной реальностью и потусторонним миром. Пока Александр Ситников представил только его аудиодорожку, от которой и страшно, и смешно. В следующем году появится визуальная часть, объясняющая, что же происходит в этом загадочном параллельном мире.

12. Культуртрегер года

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Нина Кравиц

Сибирская звезда берлинского техно Нина Кравиц выпустила под конец 2016-го неординарный микс в серии знаменитого лондонского клуба Fabric. На нем вместе с новейшими героями жанра, которых Нина Кравиц издает на своем лейбле «трип», звучат потаенные шедевры российской электроники 90-х. Надеемся, что этот микс привлечет к отечественным электронным продюсерам то внимание, которого они заслуживают.

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13. Рэп года

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Гуф — «Песня про лето»

2016 год выдался непростым для Алексея Долматова, который чаще других российских рэперов появляется в СМИ из-за проблем с правоохранительными органами. В своем новом треке Гуф искренне и просто, как он один умеет, рассказал почему:

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14. Нечто года

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Pussy Riot

Перебравшись в Калифорнию, Надежда Толоконникова стала развивать политический шоу-проект Pussy Riot по законам американского шоу-бизнеса. В агрессивно сексуальных нарядах (а иногда и без них) Толокно читает текст про генпрокурора Чайку, копируя манеру Антона Шило из «Кровостока», или о том, что «“Тополь М” заменяет президенту орган», и катит бочку на Дональда Трампа. Звук для новых песен делает Дэвид Ситек, работавший с TV on the Radio и Скарлетт Йоханссон, а клипы снимает шведский режиссер Йонас Акерлунд. Но, увы, результат работы этого суперсоюза пока лишь разочаровывает:

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