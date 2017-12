Медиа-2017

Медиа — тренды и события

Свобода слова: ограниченно

В международном рейтинге свободы слова, который ежегодно составляют «Репортеры без границ», Россия заняла 148-е место из 180. Ограничения, которым государство прямо и косвенно подвергало медиа в уходящем году, явно усугубят эту ситуацию.

В мае президент Путин утвердил «Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 гг.», которая будет регулировать деятельность не только лицензированных СМИ, но и всех сетевых сервисов, похожих на СМИ.

Летом приняты поправки в закон о государственной охране — они ограничивают доступ журналистов к информации об имуществе госчиновников и их близких.

В течение года Роскомнадзор блокировал мессенджеры, отказавшиеся раскрывать данные о своих пользователях, а также сайты медиа, признанных экстремистскими, — в частности, «Спутника и погрома» и «Открытой России».

С 1 ноября вступил в силу закон о запрете анонимайзеров, который ограничивает доступ к ресурсам, заблокированным на территории России.

В ноябре Путин утвердил изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который вводит статус «иностранного агента» для СМИ и разрешает быструю блокировку сайтов «нежелательных» организаций.

В декабре Министерство юстиции назвало СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и еще несколько медиа.

Впереди новые ограничения. Госдума предлагает распространить статус иностранного агента на аккаунты иностранных медиа в социальных сетях — и на сами соцсети. А Минкомсвязь требует допустить Роскомнадзор к персональным данным родственников владельцев СМИ, которые могут оказаться иностранцами.

Пропаганда и контрпропаганда

Шум вокруг российской пропаганды и вмешательства русских хакеров в американские выборы, официально признанного президентом Трампом, не мог не привести к ответным мерам.

Поисковик Google начал выявлять в интернете политизированную рекламу, размещенную подозрительными пользователями YouTube и Gmail в интересах пророссийской пропаганды, — в процесс включилась и компания Microsoft.

В начале ноября Минюст США потребовал от телеканала RT регистрации в качестве иностранного агента. Тогда же новостной портал ФАН, который связывают с близким к Путину предпринимателем Евгением Пригожиным, объявил, что Google закрыл доступ к ресурсам агентства, — правда, через несколько дней он восстановился.

Позже Google заявил о готовности ранжировать в поисковой выдаче пропагандистские новости — в первую очередь, исходящие от российских сайтов RT и Sputnik. После чего Госдума приняла решение запретить американским журналистам доступ в здание.

Конец года ознаменовался блокировкой инстаграм-аккаунта Рамзана Кадырова — Фейсбук объяснил ее санкциями, введенными в США против главы Чечни.

Борьба с фейком

Тема фейковых новостей, прежде занимавшая, главным образом, профессионалов медиа, в этом году обсуждалась максимально широко — чему тоже во многом способствовал президент Трамп, обвинивший в производстве фейковых новостей практически все ведущие медиа Америки, а заодно и Фейсбук. Так или иначе, за борьбу с фейком взялись серьезно. Основатель Википедии Джимми Уэйлс запустил портал Wikitribune, который производит свои достоверные новости и проверяет на достоверность чужие. Поисковик Google с весны ввел повсеместно функцию фактчекинга и начал помечать достоверные новости. Социальная сеть Фейсбук теперь маркирует сомнительные источники специальным значком, а пользователю, желающему перейти по ссылке на такой источник, предлагает проверенные варианты — а кроме того, запустила образовательную платформу, которая учит создателей и читателей медиа грамотно оценивать информацию. Браузер Mozilla этой зимой объявил грант $40 000 на разработку эффективного проекта по борьбе с фейк-новостями в сети.

Новые владельцы и новые главреды

Медиахолдинг РБК в этом году перешел от Михаила Прохорова в руки Григория Березкина, после чего произошла смена команды, РБК-ТВ возглавил Игорь Полетаев с НТВ, а вскоре появились слухи об изменении информационной политики.

Портал «Сноб» Михаил Прохоров продал гендиректору Марине Геворкян, пообещавшей развивать его как независимое медиа. Главным редактором «Сноба» стал тележурналист Станислав Кучер.

Александр Мамут, который с начала года безраздельно владеет холдингом Rambler&Co, похоже, увлекся кинопрокатом и несколько охладел к медиа — в СМИ холдинга произошли в этом году сокращения и смена рулевых: руководить «Афишей» вместо Екатерины Дементьевой назначены Мария Наумова и Филипп Вуячич, «Секретом фирмы» вместо Николая Кононова — Дарья Черкудинова, порталом Lenta.ru вместо Александра Белоновского — Владимир Тодоров.

Белоновский в итоге возглавил обновленный интернет-портал IZ.ru, который в ходе оптимизации холдинга НМГ слился в единую редакцию с информационными ресурсами телеканала РЕН ТВ, Пятого канала, телеканала «78» и телеканала «Известия».

Медиаимперия Арама Габрелянова рассыпалась на десятки стартапов разной степени самостоятельности. Планы сделать из Life российский Buzzfeed окончательно забыты. Габрелянов выступил инвестором нескольких проектов — скорее, лотерея, чем расчет. Некоторые из них — новостной телеграм-канал Mash и агентство нативной рекламы «Изюм» со своим «Дружко-шоу» — оказались успешными, но успех в такой волатильной области, как медиастартапы, — дело изменчивое.

Медиахолдинг Look at Media в результате объединения с Creative Media породнился с сетевым таблоидом Spletnik.ru, который возглавила ведущая «Дождя» Татьяна Арно, — в будущем году ему предстоит перезапуск.

Новым главредом «Ведомостей» после ухода Татьяны Лысовой стал Илья Булавинов, прежде возглавлявший сайты Первого канала и РИА Новости; это вызвало некоторые опасения у журналистов издания, потребовавших объяснений от члена совета директоров газеты Демьяна Кудрявцева, — но вскоре всем стало не до того.

Кинокритик Антон Долин возглавил журнал «Искусство кино», литературный критик Константин Мильчин — портал о книгах и чтении «Горький». В этом году сменились даже главреды-старожилы. На место Николая Зятькова, руководившего «Аргументами и фактами» 15 лет, пришел Игорь Черняк из «Российской газеты», а редактором «Новой» после Дмитрия Муратова, занимавшего этот пост 22 года, стал ее гендиректор Сергей Кожеуров.

Бумага

Закрытие бумажных изданий давно перестало кого-либо удивлять. Год начался с известия, что ИД «Коммерсантъ» закрывает два знаменитых журнала — «Деньги» и «Власть». В последующие месяцы закрылись: журнал «Компания», бумажная версия газеты The Moscow Times, которую так бодро возродила было в прошлом году новая команда, бумажная версия еженедельника The New Times, глянцевый Woman's Health.

В России этот процесс идет быстрее, чем, например, в странах с давними традициями печатной прессы и глубокими отношениями между нею и читателем — будь то вековой обычай публиковать в газете объявления о помолвке или вековая привычка читать газеты в кафе. Тем не менее бумага умирает и там — в этом году The Wall Street Journal прекратил выпуск бумажных версий в Европе и Азии. Закрылся британский Glamour. А британским Guardian и Observer пришлось ради оптимизации перейти с газетного на таблоидный формат.

На этом фоне возвращение к жизни бумажного «Русского репортера», не выходившего восемь месяцев, выглядит слегка пугающе — а не зомби ли это?

Но больше всего удивляет живучесть «Плейбоя» — который в этом году потерял своего основателя Хью Хефнера. Несмотря на сокращение аудитории и трудности с лицензией, крамольный журнал удержался на российском рынке. Директор журнала Купер Хефнер в этом году заявил о возвращении на его страницы обнаженки (от которой отказались в 2015 году). А на обложке последнего в этом году номера впервые в истории появилась модель-трансгендер.

Аудио

Человек в наушниках — гарант стабильного процветания радио (оно, в отличие от ТВ, аудитории не теряет) и желанная добыча для других медиа. Своими подкастами в последние годы обзавелись почти все ведущие газеты США — даже консерваторы из Financial Times в этом году сдались на милость роботу, которому доверили озвучивать часть своих текстов. У нас с этим пока хуже, но движение заметно: «Медуза» в этом году запустила платформу для подкастов.

Новый сайт «Известий» после редизайна ввел опцию озвучки новостей. А просветительский портал «Арзамас», и прежде делавший подкасты, в начале декабря запустил радио.

Открытия

Самым заметным в этом году был летний запуск делового медиа Елизаветы Осетинской The Bell, которое сделало ставку на e-mail-рассылку новостей подписчикам. В декабре стартовал второй проект Осетинской — видеоинтервью с успешными выходцами из России «Русские норм!».

Михаил Ходорковский в ноябре объединил свои тематические медиа, прежде существовавшие в режиме соцсетевых пабликов, на одной платформе, а в декабре эвакуировал редакцию заблокированной Роскомнадзором «Открытой России» в свой срочно созданный сайт «МБХ медиа».

Потери

В этом году мы навсегда попрощались с людьми, которые успели сделать для медиа многое и могли бы сделать еще больше, — главным редактором журнала «Искусство кино» Даниилом Дондуреем, телепродюсером Сергеем Кушнеревым, одним из создателей рунета и первых сетевых новостей Валерием Бардиным и родоначальником интернет-медиа в России Антоном Носиком.





Год наступления соцсетей на территорию старых и новых медиа

«Одноклассники» впервые в истории провели трансляцию футбольного матча (чемпионат Испании, «Реал» — «Барселона») в формате 4К. Трансляции соревнований по фигурному катанию в этой соцсети собрали у мониторов гораздо больше зрителей, чем «Матч ТВ».

Размещенный в начале марта в YouTube фильм-расследование Алексея Навального «Он вам не Димон» в первые же сутки после выхода набрал 3 млн просмотров (к концу года — около 25,7 млн) — вполне сравнимо с показателями аудитории качественных американских сериалов.

YouTube в этом году тестировал линейку новостей на своей главной странице.

Твиттер запустил совместный новостной проект с информационным агентством Bloomberg.

Год онлайн-шоу

Большая часть собственных шоу самой массовой российской соцсети «ВКонтакте» напоминала знакомые телевизионные форматы: викторина «Соболев бомбит» с участием известных видеоблогеров — программу «Такси ТНТ», конкурс самодеятельного рэпа «Голос улиц» — «Голос» и «Минуту славы», а самое успешное в этом году киберреалити «Пабличные игры» — классические телевизионные реалити от «За стеклом» до «Дома-2».

В совместном с онлайн-сервисом «Амедиатека» ток-шоу «Спойлерная» телекритики и блогеры обсуждали сериалы — но азартно это получалось только во время выхода очередного сезона «Игры престолов».

Интереснее всех выглядит мультиплатформенная («ВКонтакте», YouTube и приложение для видеотрансляций HYPE) ролевая игра о тюрьме «Эксперимент 12», которая делит участников на заключенных и тюремщиков и ставит в условия знаменитого Стэнфордского эксперимента.

В русском сегменте YouTube самым заметным было «Дружко-шоу» с шутками про мемы и видеоблогеров — на волне шума вокруг этой темы просмотры взлетели весной до десятка миллионов, но к осени скатились до десятков тысяч.

Фейсбук успешно выступил в жанре спортивного реалити о семье баскетболиста НБА Лонзо Болла — решено снимать второй сезон в 2018-м.

О намерении заняться производством ситкомов и мелодрам объявила и соцсеть «Одноклассники».

Год Телеграма

Весь год над мессенджером Павла Дурова, упорно не желающего выполнить требования новых российских законов и дать спецслужбам доступ к конфиденциальным данным пользователей, висит угроза блокировки. На этом фоне популярность Телеграма стремительно росла: число скачиваний с мая по декабрь увеличилось почти на 170%, а доля активных пользователей — почти вдвое.

Анонимные телеграм-каналы стали предметом купли-продажи и полноценными рекламными носителями. На них ссылались СМИ, о них говорили в Кремле. На платформе Телеграма в уходящем году выросло как минимум три медиапроекта — открывшие собственные сайты «Беспощадный пиарщик» и DeCenter и информационный канал Mash.

Год исчезающих постов

Дело, начатое три года назад картиночным мессенджером с исчезающими постами Snapchat, подхватил в прошлом году Инстаграм, запустив свои Stories. Новая опция всем понравилась и добавила Инстаграму популярности. В конце 2016 года свои «Истории» запустила российская соцсеть «ВКонтакте».

В 2017-м возможность создавать исчезающие статусы появилась у мессенджера WhatsApp, а Фейсбук представил свой Day. Инстаграм открыл возможность размещать в Stories рекламу. «ВКонтакте» тоже начала экспериментировать с нативной рекламой в «Историях».

Год взрослого видеоблогинга

Видеоблоги, прежде считавшиеся развлечением для тех, кому меньше 30, в этом году оказались в фокусе внимания взрослых. Обнаружилось, что там, во-первых, есть что смотреть (например, интервью Юрия Дудя), во-вторых, крутятся серьезные рекламные деньги и эти сопливые блогеры зарабатывают миллионы. Но главное — они собирают миллионную молодую аудиторию.

Госдума, озабоченная после мартовских уличных протестов настроениями молодой аудитории, пригласила 19-летнюю видеоблогершу Сашу Спилберг выступить на парламентских слушаниях. А все остальные — от Андрея Малахова до Следственного комитета — кинулись заводить каналы в YouTube. Соблазн оказался так велик, что даже Алишер Усманов дебютировал на YouTube с видеообращением к опытному видеоблогеру Алексею Навальному (1,8 млн просмотров первого и 1 млн — второго ролика).

Соцсеть «Одноклассники» презентовала специальные инструменты в помощь начинающим видеоблогерам. Соцсеть Фейсбук — новое приложение для создания и редактирования видео.

Но к осени ажиотаж по поводу видеоблогинга утих — взрослые открыли для себя криптовалюту.





ТВ vs. интернет

Осенью 2017 года главный интервьюер старых медиа Владимир Познер дал интервью главному интервьюеру новых медиа Юрию Дудю — а потом пригласил его в свою студию. Это были не самые популярные выпуски шоу «вДудь» и программы «Познер» — но символический смысл встречи очевиден.

В 2017-м ТВ сошлось с интернетом в баттле за зрителя и рекламные деньги — затраты на интернет-рекламу в этом году в России впервые превысили затраты на телерекламу.

Телеканалы продолжали искать способы стать интерактивнее — и интегрировались в «Яндекс»: на первой странице поисковика в порядке эксперимента появилась кнопка «ТВ-онлайн», дававшая доступ к прямому эфиру каналов и передачам в записи.

Первый в этом году учился монетизировать сетевую аудиторию своих передач, регулируя показы рекламы в сети.

ТНТ4 адаптировал свой видеоконтент под форматы Stories Инстаграма и «Историй» «ВКонтакте» — приключения персонажей «Нашей Раши» перемонтировали на короткие фрагменты в вертикальном формате.

НТВ решился выкладывать свои премьерные сериалы в сеть с помощью oнлайн-сервиса ivi — мера явно устаревшая, но хоть так.

Новые телетехнологии

Первый канал начал год с трансмедийной премьеры: показ документального фильма Антона Желнова и Николая Картозии «Саша Соколов. Последний русский писатель» дополнял специальный проект на сайте издания Gazeta.ru — с не вошедшими в фильм биографическими материалами и документами.

В ноябре Первый канал показал футбольный матч между Россией и Аргентиной с параллельной трансляцией в сети в формате 360°.

Канал RT создал к 100-летию революции спецпроект в формате VR.

Самым ярким примером освоения новых технологий стали манипуляции со зрительскими комментариями из Твиттера, которые Первый канал начал выводить в свой эфир. 15 июня во время «Прямой линии» президента Путина серия из нескольких твитов повторилась в эфире — прямом эфире — дважды. Тогда же, в июне, вопросы из Твиттера интегрировали в шоу «Время покажет» — но большая часть из них при ближайшем рассмотрении оказалась продукцией ботов.

Новое старое позиционирование

ТНТ в этом году вернулся к своему коронному стендап-юмору и ситкомам, полностью отказался от иностранного контента, а право на эксперименты с сериалами теперь у собрата по холдингу — ТВ-3.

НТВ начал медленный разворот в сторону более премиальной и менее брутальной аудитории — отказавшись от слишком откровенного ток-шоу «Говорим и показываем» и смягчая тональность фирменных передач. О серьезности намерений канала говорит уже то, что он решился на производство и показ дорогостоящей, солидной, в классическом духе экранизации романа Алексея Толстого «Хождение по мукам», заведомо понимая, что ядерная мужская аудитория, привыкшая к ментовским историям, этого не оценит.

Телеканал СТС объявил о возврате к прежнему, семилетней давности, позиционированию — на канале это назвали романтическим реализмом.

Телеканал «Че» того же холдинга остался верен себе — то есть в очередной раз сменил логотип, оформление и позиционирование. С 2008 по 2011 год здесь был умеренный мужской ДТВ, в 2011-м его превратили в «Перец», активно омолодили и радикализировали, в 2015-м этот опыт признали неудачным, закрыли «Перец» и открыли канал «Че» — снова для умеренной мужской аудитории. И вот теперь «Че» опять делает ставку на сильный характер и жесткие сериалы HBO.

Новое промо

Продюсеры ТВ-3 Валерий Федорович и Евгений Никишов, которые постепенно превращают канал в центр производства нестандартных сериалов, экспериментировали со способами их показа и продвижения. Сериал «Гоголь. Начало» впервые в российской практике выпустили сначала в коммерческий прокат — две серии «Гоголя» на равных конкурировали с фильмами, проект в итоге вошел в десятку самых кассовых премьер года (в эфире же канала ТВ-3 он появился только в декабре).

Успех обеспечила мощная промокампания в формате 360° — в массированной атаке участвовали все ресурсы холдинга «Газпром-медиа»: телеканалы НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТНТ4, ТВ-3, «Пятница!», «2х2», радио NRJ и «Авторадио», сетевые порталы Rutube.ru, «Вокруг ТВ», ТНТ-Online, сайт Dom2.ru, мобильные приложения ТНТ-Club, Like FM, журналы «Семь дней» и «Караван историй». Премьеру предваряли серия роликов для кинотеатров с просьбой выключать мобильные, серия кросс-промороликов, в которых Гоголь встречался с героями популярных сериалов ТНТ, и даже появление загримированного Гоголем актера на трибуне во время матча «Спартак» — «Локомотив» — комментатор обращал на него внимание зрителей в ходе трансляции в эфире «Матч ТВ».

Показ нового сезона сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» на ТВ-3 предварял релиз мини-альбома «1985», на котором рэпер L'One переосмыслил советские шлягеры, — песни вошли в саундтрек сериала и вышли на виниле как часть фирменной сувенирки. Андрею Лошаку заказали ретрофутуристический репортаж в духе программы «Время» с реального концерта Оксимирона в «Олимпийском». Сразу после выхода первых серий на странице сериала «ВКонтакте» стартовало интерактивное рекап-шоу с участием Ксении Собчак, которое привлекло больше миллиона пользователей.

Телеканал ТНТ в этом году продвигал новый сезон сериала «Физрук» на фестивале «Круг света» — ролик с лицом Нагиева в роли Фомы проецировался непосредственно на фасад Большого театра. А промо очередных серий ситкома «Универ» для показа на фасаде телебашни сделали с расчетом на форму и высоту носителя.

Но самой необычной, пожалуй, можно назвать межпрограммку ТНТ, в которой лица канала извиняются перед ингушским народом за шутку в шоу «Comedy Woman». Ролик записали после того, как офис ТНТ блокировала группа недовольных шуткой граждан. Прежде извинения перед обидчивыми жителями южных и восточных регионов России практиковались в социальных сетях в режиме самодеятельности — но общедоступный развлекательный телеканал такое делает впервые. Возможно, формат станет цикловым — на днях извинений от ТНТ потребовало представительство Калмыкии.

Не взлетели

Телеканал RTVI, поменявший оформление и бодро запустивший летом новый сайт и новую сетку вещания, к осени вынужден был замораживать проекты и сокращать сотрудников — из-за сокращения инвестиций.

Частный ультраконсервативный канал «Царьград ТВ», основанный Константином Малофеевым, не выдержал самостоятельной жизни и сливается с телеканалом «Спас», принадлежащим Московской патриархии. Вещание «Спаса», который весной возглавил телеведущий Борис Корчевников, в уходящем году заметно оживилось — на канале стартовали ток-шоу Аркадия Мамонтова «Следы империи» и интерактивная передача «Прямой эфир», где, например, подробно обсуждали пресловутый баттл Оксимирона и Гнойного.

Череда скандалов вокруг «Матч ТВ» и его продюсера Тины Канделаки привела к тому, что осенью у него появилось новое начальство. Бразды правления спортивным подразделением «Газпром-медиа» передали команде генерального директора ТНТ Артура Джанибекяна.

Информационное шоу НТВ «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым было с помпой запущено в начале октября — и через два месяца закрылось. А Первый канал прервал на полуслове показ сериала «Крылья империи» после 4 серий из 12 — неожиданно не только для зрителей, которым, как обычно, ничего не объяснили, но и для создателей сериала.

Старые конкуренты

Тематические и нишевые каналы в совокупности уже опережают по охвату Первый.

Но в двадцатку самых рейтинговых телепрограмм года в этом году, как и в прошлом, вошли исключительно проекты двух телегигантов — Первого канала и «России 1».

В прошлом году «Россия 1» впервые обогнала Первый по среднесуточной доле. В 2017-м это может повториться — весь год флагманский канал ВГТРК сохранял за собой лидерство.

При этом в топ-20 передач 2017 года доминирует Первый — за ним 16 позиций. В первой десятке он занял почти все. В нее вошли:

два парада — 9 мая и в День ВМФ 30 июля;

два детских шоу талантов — «Голос. Дети» и «Лучше всех»;

два художественных фильма — старые «Офицеры» и новый «Экипаж» Николая Лебедева (вот он вышел на «России»);

один документальный фильм — «Путин» Оливера Стоуна;

два выпуска новостей;

выпуск «Пусть говорят» (о возможных внебрачных детях Спартака Мишулина). Рейтингов «Пусть говорят» не уронил даже громкий уход ведущего Андрея Малахова в начале нового сезона — после небольшого падения в сентябре они вернулись к прежним значениям.

Новое измерение

Телеканал ТНТ первым в России перешел на новый способ подсчета рейтингов Big TV, который учитывает совокупное смотрение на разных носителях, от ТВ до мобильных гаджетов. В 2018-м на него начнут переходить другие каналы. Это может перевернуть наши представления о реальных интересах аудитории и реальных рейтингах телеканалов — и принципиально изменить объемы распределения рекламного пирога между разными каналами и между ТВ и сетью.