«Чтобы забрать трудовые книжки и личные вещи, мы оформляли одноразовые пропуска»

Мы давно привыкли к увольнениям и закрытиям медиапроектов — в том числе и в ИД «Коммерсантъ» — и почти перестали реагировать на такие вещи, но случай с избавлением от редакции онлайн-проекта «Коммерсантъ-Lifestyle», о котором стало известно на днях, заинтересовал нас как пример новой, скажем так, техники. Которая, как нам кажется, настолько удобна и технологична, что имеет все шансы стать общеупотребительной. О деталях этой истории COLTA.RU расспросила бывших руководителей «Коммерсантъ-Lifestyle» — главного редактора проекта Евгения Тихоновича и шеф-редактора Анастасию Каменскую.

— Расскажите, пожалуйста, как вы узнали об увольнении. Это ведь произошло внезапно?

Евгений Тихонович: Об увольнении мы узнали от начальника отдела персонала, который принес нам соответствующие уведомления. В них было сказано, что нас увольняют в связи с закрытием проекта Lifestyle.

Учитывая комментарии Владимира Желонкина (генеральный директор ИД «Коммерсантъ». — Ред.), смею предположить, что закрытие проекта фиктивное и связано с тем, что руководство хочет видеть главным редактором другого человека.

— Владимир Желонкин говорит, что вы не захотели работать в другом подразделении. А когда вам это предложили?

Тихонович: В пятницу, 3 февраля, мне объявили о том, что главным редактором будет назначена Наталья Лучанинова, креативный директор направления «Стиль». Цель перестановки — новый главный редактор будет представлять «Коммерсантъ-Lifestyle» рекламодателям (фактически выполняя функции издателя). При этом руководство не отрицало того факта, что это своеобразная подмена должностей. Мне предложили должность шеф-редактора, подчеркнув, что я по-прежнему буду главным по контенту.

Мы не заявляли ни о какой несправедливости — лишь описали факт закрытия проекта так, как он нам был предъявлен руководством ИД.

— А чем это мотивировали?

Тихонович: Официально формулировка звучала так: главный редактор очень сильно погружен в работу и вынужден много времени проводить в офисе. Понадобился человек, который взял бы на себя представительскую функцию и ходил бы на встречи с рекламодателями, которым важно общаться именно с главредом. Но ни о каком закрытии проекта речи никогда не шло.

Анастасия Каменская: При этом главный редактор в индустрии 11 лет, прекрасно знает всех рекламодателей и общается с ними.

Тихонович: Я не согласился с этим решением. И генеральный директор, видимо, посчитал нужным провести массовое увольнение — кадровую зачистку.

— Сколько всего у вас было сотрудников?

Тихонович: У нас было шесть действующих штатных сотрудников, включая директора моды в декретном отпуске. Также в штат должен был выйти еще один человек — редактор моды. Внештатно у нас работали дизайнер, которого должны были вот-вот перевести в штат и уже согласовали это, и новостник-фрилансер, а также внештатный корректор.

— Вам, Анастасия, — или кому-то еще — предлагали перейти в другие подразделения?

Каменская: Ни мне, ни старшему дизайнеру, ни редактору, работавшим штатно, а также внештатным сотрудникам — дизайнеру на договоре подряда и внештатному новостнику — переходить в другие подразделения ИД не предлагали. Думаю, можно сказать, что нас просто поставили перед фактом. Кстати, неожиданной ситуация оказалась и для нового редактора моды, которая в этот день должна была оформлять документы в отделе кадров, успев проделать определенный объем работы.

— То есть редакцию уволили в полном составе?

Каменская: Да, исключая штатного директора моды, которая сейчас в декретном отпуске.

— И с вами не говорил никто из руководства ИД?

Каменская: О закрытии проекта нам сообщили в четверг, 9 февраля, показав уведомления, в которых говорилось: «Уведомляем Вас о прекращении 13.02.2017 года заключенного с Вами трудового договора в связи с закрытием проекта Life Style c 14.02.2017». На встрече присутствовали руководитель службы «Издательский синдикат» (это подразделение занимается выпуском тематических приложений — как цифровых, так и печатных — издательского дома «Коммерсантъ») и руководитель службы персонала издательского дома «Коммерсантъ». Ни генеральный директор ИД Владимир Желонкин, ни его заместители с нами не встречались, ситуацию никак не комментировали. О том, что на самом деле проект не закрывается, мы узнали из вышедших в The Village комментариев Владимира Желонкина.

— В. Желонкин говорит, что вы не были сотрудниками ИД «Коммерсантъ». И что Евгений Тихонович не был главным редактором и никаких шеф-редакторов в проекте не значилось. Это правда? Какие документы вы подписывали при поступлении на работу и что записано в ваших трудовых книжках?

Тихонович: С этим утверждением Владимира Желонкина согласиться нельзя. Мы были оформлены в штат по трудовым книжкам, которые лежали в отделе кадров и были нам сегодня возвращены. Были подписаны трудовые договоры. В моей трудовой книжке написано, что я принят в качестве главного редактора в редакцию Lifestyle, служба «Издательский синдикат» акционерного общества «Коммерсантъ».

Каменская: В моем случае в трудовом договоре в графе «должность» значилось «редактор», хотя приглашали меня на должность шеф-редактора, обязанности которого я и исполняла фактически. С руководством ИД была достигнута договоренность, что с 2017 года в штатном расписании редакции Lifestyle фиксируется должность шеф-редактора, на которую я официально перехожу. Переход должен был произойти одновременно с оформлением нового редактора моды и переводом дизайнера в штат.

— Срочные договоры были заключены на какой срок? Они были расторгнуты до срока их окончания?

Тихонович: Как вы можете судить по опубликованному мной уведомлению, срок договора истекает с закрытием проекта «Коммерсантъ-Lifestyle».

— Вы возглавили проект в июне 2016-го. Возникали ли у руководства за это время какие-то нарекания по работе редакции и показателям аудитории?

Тихонович: Никакой информации о закрытии до этого не поступало, более того, руководство в лице заместителя генерального директора Татьяны Абрамовой в декабре давало положительные отзывы о нашей работе. Мы стабильно росли в трафике, увеличивалась ядерная аудитория, рекламодатели все больше и больше интересовались площадкой. Две недели назад я представлял концепцию рекламодателям и получил положительные отклики.

Каменская: На наш взгляд, пример нашего недавнего видеопроекта с «Мастерской Петра Фоменко» довольно показателен. Инициированный и воплощенный именно редакцией «Коммерсантъ-Lifestyle», он за первый месяц собрал более 350 000 просмотров и более 9000 републикаций в социальных сетях. Это вызвало дополнительный интерес к площадке со стороны рекламодателей.

— В телеграм-канале dddjournalism в связи с вашим увольнением писали, что коммерсантовский «Синдикат» — государство в государстве, этакий медийный Ватикан, который рекрутирует людей по срочным контрактам, чтобы при расторжении контракта не платить «золотые парашюты и прочие 2 оклада, предусмотренные ТК». Вы знали об этом?

Каменская, Тихонович: Принципы работы «Синдиката», изложенные коллегами, верны. На всякий случай напомним, что Lifestyle — не приложение, а онлайн-издание. Евгений не утверждал, что его уволили несправедливо, только обратил внимание на несоответствие между уведомлением о закрытии проекта и словами генерального директора о том, что проект продолжает существовать. Мы не заявляли ни о какой несправедливости — лишь описали факт закрытия проекта так, как он нам был предъявлен руководством ИД.

— Намерены ли вы — или кто-то из ваших коллег — оспаривать увольнение? Подключать юристов?

Каменская, Тихонович: Пока мы думаем над этим. Учитывая, что от всех корпоративных систем нас отключили без предупреждения, а в пятницу, 10 февраля, так и вовсе не пускали в здание редакции, деактивировав у всех сотрудников «Коммерсантъ-Lifestyle» пропуска (сегодня, чтобы забрать трудовые книжки и личные вещи, мы оформляли одноразовые пропуска), нам нужно время, чтобы сориентироваться в пространстве.