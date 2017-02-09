Закрылся «Коммерсантъ-Lifestyle»© «Ъ-Lifestyle»
Сегодня, 9 февраля, руководство издательского дома «Коммерсантъ» объявило о закрытии онлайн-проекта «Коммерсантъ-Lifestyle».
«Вся редакция уволена практическим одним днем (формально 14 февраля), доступы к системам отключены без предупреждения, не работает админка и почта», — сообщил в фейсбуке главный редактор «Коммерсантъ-Lifestyle» Евгений Тихонович.
«Решение о закрытии — полная неожиданность для нас. — пишет он. — Но мы рады, что у нас были эти восемь месяцев, за которые удалось сделать площадку узнаваемой, опубликовать много хороших текстов, серьезно поднять трафик и, конечно, реализовать тот самый проект с театром Фоменко, которым мы гордимся особенно».
В ИД «Коммерсантъ» причины закрытия проекта не назвали, рассказал Тихонович сайту vc.ru. В редакции «Коммерсантъ-Lifestyle» работали семь человек. По словам Тихоновича, у проекта были хорошие финансовые показатели.
В январе ИД «Коммерсантъ» прекратил выпуск бумажных версий аналитического еженедельника «Власть» и экономического еженедельника «Деньги».
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