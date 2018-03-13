Ирландская анимация на Irish Week

С 14 по 25 марта в Москве и Санкт-Петербурге проходит Фестиваль ирландского кино, где помимо игровых фильмов будет представлена любопытная анимационная программа. Мария Терещенко — о происхождении нового феномена популярной кинокультуры — ирландских анимационных эпосов и их превращении в актуальный мультреализм.

Ирландская мультипликация — своего рода раритет в анимационном мире. Создается ее не очень много, и встретишь ее не на каждом анимационном фестивале. Но если встретишь, стоит посмотреть: наверняка будет что-нибудь стоящее. До недавнего времени ирландские аниматоры снимали исключительно короткометражки, но в последние годы страна постепенно становится брендом в полнометражной мультипликации. Это восхождение началось с фильма «Тайна Келлс» (реж. Томм Мур и Нора Туми) — невероятно красивой истории про Средневековье, аббатство, иллюстрированные книги, таинственный лес, маленького монаха и лесную фею. Снятый в 2009 году мультфильм получил ряд фестивальных призов и был номинирован на «Оскар», однако широкого зрительского признания не получил: слишком эстетский и слегка запутанный, он оказался фильмом «не для всех».

Спустя несколько лет один из режиссеров «Келлс», Томм Мур, снял второй полный метр — «Песнь моря», и этот фильм уже не только успешно прошелся по фестивалям, но и имел определенный зрительский успех. Атмосферная сказка повествует о семье, живущей на маяке у моря. Отец и двое детей, увы, без матери, которая умерла, рожая младшую дочь. Отец в дочке души не чает, а старший мальчик слегка ревнует, тем более что сестра странная, в свои шесть лет она даже не говорит… По красоте «Песнь моря» не уступала «Тайне Келлс», увлекая потрясающей орнаментальной графикой, великолепным колористическим решением и завораживающим монтажом, но помимо этого в фильме рассказывалась действительно захватывающая история: с семейными тайнами, приключениями, волшебством, пропитанная чарующим ирландским фольклором. Духи умерших, женщина-тюлень, колдунья-сова — и двое маленьких детей, которым предстоит со всем этим разобраться.

«Песнь моря» была также номинирована на премию «Оскар», а также на американскую анимационную премию Annie сразу в шести номинациях (включая сценарную, режиссерскую, общий дизайн и дизайн персонажей).

Наконец, год назад в фестивальных афишах появился еще один знаковый ирландский полнометражный мультфильм — «Добытчица». Он был сделан все на той же студии Cartoon Saloon, на этот раз Норой Туми (вторым режиссером «Тайны Келлс»). В отличие от двух предыдущих фильмов, «Добытчица» — это совсем не сказка, а печальная, трагичная (не реальная, но правдоподобная) история, предназначенная больше для взрослых, чем для детей. События фильма разворачиваются в Кабуле, находящемся под властью талибов. В центре — бедная семья: отец, мать и трое детей (две старшие девочки и малыш). Они и без того едва сводят концы с концами, но когда отца сажают в тюрьму, ситуация становится совершенно невыносимой. Женщины не только работать не могут, они даже на улице без сопровождения мужчины не должны показываться. Попытки матери узнать про судьбу мужа, попытки девочек принести воды или купить на рынке продуктов приводят к преследованиям и жестоким побоям со стороны блюстителей этих порядков. Наконец средняя девочка — Парвана — остригает волосы, переодевается в одежду покойного брата и отправляется на улицу в обличье мальчика, чтобы добыть для семьи еду и найти отца.

«Добытчица» — один из самых пронзительных, пожалуй, мультфильмов за всю историю анимации. Изящный, моментами очень красивый и немного медитативный, он рассказывает о жестокой и даже чудовищной правде. О войне. О дискриминации, которая совершается прямо сейчас в одной половине мира, при том что на другой половине земного шара выглядит почти нереалистичной. И о невероятном мужестве — детском, безрассудном, отчаянном мужестве тех, кому нечего терять.

Кадр из анимационного фильма «Песнь моря»

Ирландский строптивый дух в этой восточной истории ощущается очень сильно: несмотря на полную безнадежность и невозможность хеппи-энда, «Добытчица» — фильм не депрессивный, а, в общем, светлый и по-своему даже оптимистичный. Помимо истории о мужестве маленькой Парваны здесь еще множество небольших эпизодов про любовь, дружбу, преданность и великодушие. История еще одной девочки, которая также переодевается мальчиком и работает, чтобы уехать к морю, история человека, потерявшего любимую жену и теперь в скорби обучающегося грамоте, чтобы суметь написать ее имя. И, конечно, сказка, которую на протяжении всего фильма сочиняет Парвана, — про мальчика, который пытается спасти свою деревню от чудовища. И все это вместе ощущается в фильме как путь к свету и победе добра. Путь тяжелый, долгий, изнуряющий, но все же небезнадежный: любовь, преданность и еще владение словом. Не то чтобы грамотность формального толка или даже образование, но умение артикулировать любовь, боль, просьбу о помощи, слова, с помощью которых можно рассказать свою историю или историю маленькой девочки, оказавшейся один на один с таким жестоким миром, — все это способно однажды победить чудовище.

На Фестивале ирландского кино будут показаны «Песнь моря» и «Добытчица» (для последней эти показы станут российской премьерой). 17 и 18 марта фильмы будут сопровождаться Q&A c продюсером и основателем студии Cartoon Saloon Полом Янгом.

Дополнит анимационную программу фестиваля сборник короткометражек Дэмиена О'Коннора, созданных на студии Brown Bag Films. Программа состоит из трех очаровательных, трогательных мультфильмов, созданных в технике CGI и ретростилистике. Здесь — история маленького швейцара, который всю жизнь (и отчасти даже после смерти) стоял у входа в отель, и мультфильм про Аню, сироту из России, и новая работа Дэмиена — получасовое «Рождество Анжелы», рассказывающее о маленькой девочке, которой хотелось, чтобы на Рождество всем было хорошо, тепло и уютно.