В «Октябре» покажут кино Ирландии

Кадр из фильма «Моди» © Mongrel Media

С 14 по 25 марта в московском киноцентре «Октябрь» пройдет 11-й Фестиваль ирландского кино.

Тема фестиваля – «Изгои и скитальцы» (Rogues and Wanderers). Она объединяет несколько фильмов из программы, сборник игрового короткого метра и дискуссию с участием гостей из Ирландии.

Фестиваль откроет картина «Моди» (Maudie), которую представит режиссер Эшлин Уолш. В главных ролях — номинированная на «Оскар-2018» Салли Хокинс («Форма воды») и Итан Хоук («Общество мертвых поэтов», «Отрочество», «Гаттака», «Великолепная семерка»).

Еще одна большая премьера фестиваля — номинант «Золотого глобуса» и «Оскара», мультфильм «Добытчица» (The Breadwinner), созданный на знаменитой ирландской студии Cartoon Saloon с участием Анджелины Джоли в качестве продюсера. Действие мультфильма происходит в Афганистане, где маленькая девочка Парвана храбро защищает свою семью, черпая силу и надежду из выдуманного мира.

Также в программе фестиваля предыдущая картина этой же студии, номинированная на «Оскар», — «Песнь моря» (Song of the Sea). Фильмы представит один из создателей Cartoon Saloon Пол Янг.

Кроме того, на фестивале будет показан сборник короткометражной анимации студии Brown Bag Films, прошлогодний лидер кинопроката Ирландии, фильм «Тюрьма Мейз» (Maze), документальный фильм «Во имя мира» (In the Name of Peace: John Hume in America) с Лиамом Нисоном в роли рассказчика, картина «Песнь гранита» (Song of Granite), выдвинутая от Ирландии на «Оскар» в этом году, и другие фильмы, пройдут творческие встречи, дискуссии и мастер-классы.

Подробнее о фильмах 11-го Фестиваля ирландского кино можно узнать на сайте киносети «Каро».