Елки опять

«Рождество, опять» («Christmas, Again»)Режиссер Чарльз Покел

В кино

Настоящий шедевр нового американского инди-кино, спустя два года (фильм снят в 2014-м) чудом добравшийся до российского проката (пусть и крайне ограниченного). Грустный бородатый юноша (Кентуккер Одли) в дурацкой шапке и не менее дурацком пуховике продает елки, ночуя в трейлере на бруклинской мостовой. Парня зовут… Ноэль (хорошо, что не Клаус), ему очень холодно, очень грустно (в прошлом году он торговал со своей девушкой, теперь от нее осталась только фотография на пробковой доске), хочется спать. Но житейские бури и бытовые проблемы не властны над чудо-продавцом Ноэлем — он бьет рекорды продаж и все время требует у босса новых елей и сосен (секрет — в бодрящих таблетках, расфасованных в упаковку от адвентист-календаря).

Собственно, секреты ремесла — это главное содержание смешной производственной драмы Чарльза Покела. Лекции о видовом составе елочного базара, о правилах ухода за деревом («сперва спрысните холодной водой, а потом теплой») и хитростях маркетинга (главное — убирать палую хвою, чтобы деревья не казались мертвыми) едва ли не увлекательнее необычайных рождественских приключений грустного бородача. За дни, проведенные на панели, он спасет девушку, отключившуюся на скамейке, получит в глаз от ее буйного парня... да много чего случится в бессоном ледяном мареве недели перед Рождеством — кроме, разумеется, настоящего чуда в духе Капры, на которое напрасно намекают старые рождественские гимны в саундтреке.