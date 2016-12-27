Чарльз Покел: «Продавали елки между дублями»

— Правда, что в течение пяти лет вы продавали елки, чтобы снять фильм?

— Да, это так! Когда мне в голову пришла идея фильма, я понял, что мне нужно будет многое узнать о продаже елок. Также я хотел иметь полный контроль над местом съемок, поэтому я подумал: «Почему бы просто не открыть там свой маленький елочный базар?» Я примерно понял все тонкости этой работы еще за год до написания сценария, но потребовалось три года, прежде чем я был полностью готов сделать фильм. Мы снимали его в течение четвертого года (это был 2013-й), но к этому времени я так вошел во вкус елочных продаж, что делал это на протяжении еще двух лет.

— Исполнитель главной роли Кентуккер Одли тоже продавал елки?

— Для меня было важно, чтобы Кентуккер чувствовал себя комфортно у елочного киоска. Я хотел, чтобы он набрался опыта как настоящий продавец. Чтобы он, например, знал, где найти нужные инструменты в трейлере или где можно посидеть, ожидая клиентов, — такого рода вещи. Так что, прежде чем мы начали снимать, я привел его на елочный базарчик, и он продавал елки в течение нескольких часов. На самом деле базар был открыт во время съемок, так что мы оба часто между дублями продавали елки. Кентуккер делал это чаще. Большинство покупателей, вероятно, не понимали, что он был актером. К концу съемок почти каждый член съемочной группы хотя бы однажды продал елку (кстати, у нас была очень небольшая команда).

Кадр из фильма «Рождество, опять»

— Что вы скажете о состоянии нынешней американской независимой режиссуры? Слишком много новых имен? Или это по-прежнему узкий круг посвященных?

— Сейчас удивительное время для независимого кино. Становится все легче и легче делать фильмы (по крайней мере, небольшие). Прекрасно именно то, что это дает шанс быть услышанным множеству новых голосов. Недостатком является то, что все эти фильмы конкурируют за одну и ту же аудиторию. А это значит, что новые фильмы часто теряются, а режиссеры пропадают из поля зрения. Но есть одна вещь, которая никогда не меняется: кино — это всегда тяжкий труд.

— Некоторые из инди-режиссеров заняты в студийных проектах. Например, Алекс Росс Перри с его «Винни-Пухом» или Дэвил Лоури с «Драконом Питом». Как вам подобная перспектива? Это хороший способ, чтобы накопить, например, на квартиру и вернуться к небольшим авторским проектам? Или же мы наблюдаем нечто вроде появления Нового Голливуда, как в 60-х годах? Большой проект — это большие возможности, а не большие ограничения?

— Я хотел бы попробовать себя в одном из таких студийных проектов. Я думаю, что независимо от бюджета фильм нуждается в том, чтобы в него вкладывали сердце и душу. И иногда инди-сценаристы и режиссеры являются более квалифицированными экспертами для работы в студии, потому что, когда вы работаете в малых масштабах, вы всегда вкладываете сердце и душу. Вы не можете спрятаться за спецэффектами или бюджетом. Я также думаю, что все инди-кинематографисты имеют проекты, которые они хотели бы сделать с большим бюджетом. К сожалению, студии в основном сейчас заняты специфическими жанрами. Может быть, если достаточное количество инди-режиссеров достигнет успеха, что-то изменится...

— Отличается ли техника работы актера в независимом фильме от работы в коммерческом проекте?

— Я думаю, что, играя в инди, актеры чувствуют, что они могут больше рисковать. И я также чувствую, что они больше заинтересованы в этом. Вы действительно должны «достучаться до небес» со своим фильмом. Тут нет смысла играть кое-как. И это прекрасно.

Кадр из фильма «Рождество, опять»

— Как вы считаете, вам удалось поймать тот дух Рождества, который есть, например, в фильмах Фрэнка Капры?

— Большинство праздничных фильмов (или фильмов на праздничную тему) — о людях, которые встречаются или собираются вместе и тешат себя мечтами о лучшем будущем. Это можно увидеть во всех фильмах Капры. И хотя я совсем не думал о Капре, делая «Рождество, опять», фильм получился о тех же самых вещах.

— Это правда, что независимый режиссер должен делать хотя бы по фильму в год, чтобы о нем не забыли?

— Каждый работает с разной скоростью, и каждый живет своей жизнью. Я думаю, что есть нечто общее для всех независимых кинематографистов: они хотели бы тратить больше времени, снимая кино, чем пытаясь делать кино.

— А где же в таком случае брать деньги на производство (кроме, конечно же, «Кикстартера»)?

— Когда мы снимали «Рождество, опять», у нас было несколько небольших инвесторов, которые в итоге и принесли большую часть денег. Мы также привлекали средства через «Кикстартер». Краудфандинг — действительно замечательная вещь, так много прекрасных фильмов получается благодаря ему. Мне кажется, это только начало новой парадигмы в финансировании кино, и я с нетерпением жду, что же тут еще придумают.