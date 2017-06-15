«Тут же появились и первый коллекционер, и заинтересованный галерист»

Если спуститься в слегка клаустрофобический подвальчик-пенал одного из исторических кирпичных строений «Винзавода», сразу и не сообразишь, что находишься в одном из эпицентров авангарда российской арт-сцены. Подвальчик с давяще-низким потолком, так сильно контрастирующий с лоском больших и светлых пространств коммерческих галерей, расположенных по соседству, вызывает неоднозначные чувства. С одной стороны, ощущаешь сопричастность процессу рождения молодых побегов на древе российского искусства, с другой — навязчивое желание выйти на свежий воздух, где можно спокойно присесть, поговорить и обсудить увиденное. Попытки пообщаться с автором и куратором проекта в самом пространстве подвальчика оказываются несколько вымученными. Кажется, что проект, призванный вызвать эффект «профессионального лифта» в поле современного искусства, мог бы располагаться и в более просторном помещении. Сейчас там уже сделан ремонт, но первые проекты проходили в аутентичном антураже разрухи, что, впрочем, придавало им своеобразный шарм.

Проект «СТАРТ» был основан в 2008 году президентом Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софьей Троценко и арт-дилером, арт-менеджером и куратором Николаем Палажченко как некоммерческая площадка, чья миссия — «раскрыть молодые имена в современном искусстве и помочь им реализовать себя в российском и мировом художественном сообществе». Финансируется проект не только фондом, но еще и несколькими партнерами, в числе которых — компания Air France, Французский институт в России и креативное агентство Redis.

— «Винзавод» — частная инициатива, она держится на советах представителей профессионального сообщества, которым доверяет руководство.

Первым куратором проекта стала Анастасия Шавлохова (2008—2009), в последующие годы за эстетическую политику «СТАРТа» отвечали Арсений Жиляев (2010—2011), Елена Яичникова (2011—2012), Мария Калинина (2012—2013), Владимир Логутов (2013—2014), Иван Исаев (2014—2015), Кирилл Преображенский (2015—2017) и Вера Трахтенберг, назначенная куратором текущего сезона. За некоторым исключением, кураторы приходят на площадку примерно на год, а затем покидают свой пост, чтобы уступить место новому кандидату. Делается это, надо думать, с целью обеспечить некоторую свежесть и динамику художественного руководства и избежать институциональной ангажированности. Но с этим все оказывается не так-то просто.

Выбор художников происходит в результате опен-колла. Они присылают на почту «СТАРТа» описание проекта, кураторы выбирают наиболее приглянувшийся из них и представляют свою выборку на голосование экспертного совета. В среднем за год работы куратор успевает показать до десяти выставок. Кто-то работает более активно, кто-то — скорее в расслабленном режиме. В экспертный совет на данный момент входят художник Анатолий Осмоловский, куратор и критик Антонио Джеуза, галерист Сергей Попов, куратор Анна Зайцева, искусствовед, куратор и сотрудник Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков, куратор будущей Московской биеннале Юко Хасэгава, атташе по культуре посольства Австрии Симон Мраз, а также упомянутые выше Николай Палажченко, Анастасия Шавлохова, Кирилл Преображенский и Вера Трахтенберг. На вопрос, по какому принципу формируется этот разношерстный коллектив, руководитель ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко отвечает так: «Экспертный совет, принимающий решение о том, какие выставки будут реализованы на “СТАРТе”, был сформирован на этапе запуска проекта из числа представителей арт-сообщества, имеющих отношение к “Винзаводу”. Для нас важно, что каждый автор, отправивший свой проект на сайт projectstart.ru, вне зависимости от того, будет реализована его выставка на площадке или нет, может быть уверен, что его работы увидят лучшие эксперты, работающие с современным искусством».

В течение долгого времени кураторами «СТАРТа» были начинающие профессионалы, и участие в проекте «СТАРТ» для многих из них тоже становилось стартовой точкой собственной карьеры. Этой логики придерживались до недавних пор. В 2015-м куратором становится художник, преподаватель Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, человек с солидным художественным бэкграундом Кирилл Преображенский, который задержался в роли куратора на два года.

— Когда мы запускали проект, заинтересованность в работе с молодыми художниками была минимальная: все хотели работать с уже состоявшимися.

Вообще надо отметить, что идея высокой экспертизы очень ярко присутствует в риторике проекта «СТАРТ», который отвечает всем функциям классической институции с непрозрачными принципами отбора и воспроизводством существующих иерархий. Например, до сих пор не совсем понятны критерии выбора куратора. Кажется, опен-колл в данном случае смотрелся бы очень уместно, но этого не происходит, и, конечно, это всегда политическое решение. «Куратора, полагаю, выбирает совет, — считает Арсений Жиляев. — Совет в среднем выбирался волюнтаристски, в чем не вижу особой проблемы. “Винзавод” — частная инициатива, она держится на советах представителей профессионального сообщества, которым доверяет руководство». Ничего необычно в этом действительно нет, таков габитус любого профессионального сообщества в поле художественного производства, это и есть его смыслообразующая логика. В эту-то логику и предстоит встроиться молодым художникам.

Интеграция в профессиональное арт-сообщество — это и есть основная цель всего предприятия, суть концепции «профессионального лифта», заявленной как официальная миссия проекта. «Миссия проекта “СТАРТ” — поддержка начинающих художников и молодого российского искусства в целом, — заявляет Троценко. — Когда мы запускали проект, заинтересованность в работе с молодыми художниками была минимальная: все хотели работать с уже состоявшимися. Мы же понимали, что для формирования нового поколения в современном искусстве необходимо преодолеть этот разрыв и дать возможность талантливым ребятам войти в профессиональную среду, показывая свои работы кураторам, галеристам, критикам и широкой публике. Так проект “СТАРТ” на своем начальном этапе стал площадкой, объединяющей начинающих авторов и арт-сообщество».

Евгений Антуфьев. «Агенты защиты». 2008 © «СТАРТ»

Надо сказать, что с этой миссией проект «СТАРТ» справляется весьма неплохо. Именно на этой площадке прошли первые персональные выставки лауреата Премии Кандинского (2009) и номинанта премии «Инновация» (2017) Евгения Антуфьева, лауреата «Инновации» (2016) Аслана Гайсумова и лауреата Премии Сергея Курехина (2015) Татьяны Ахметгалиевой, а также дебютные выставки Ивана Новикова, Сергея Огурцова, Сергея Лоцманова, Устины Яковлевой, Ксении Сорокиной, Валентина Ткача, Ивана Горшкова, Димы Филиппова, Тани Пёникер, Влада Кручинского, Михаила Заиканова, Олега Устинова, Игоря Самолета, Таисии Круговых, Анастасии Вепревой, Зины Исуповой, Ильи Гришаева и многих других. Важно добавить, что Премию Кандинского Антуфьев получил именно за дебютный проект на «СТАРТе» «Объекты защиты», а Ахметгалиева и Гайсумов вошли в шорт-лист Премии Кандинского за «стартовские» выставки «Стадия куколки» и «Без названия (Война)».

Аслан Гайсумов. «Без названия (Война)». 2011 © «СТАРТ»

Первые сезоны «СТАРТа» были невероятно плодотворны — именно здесь сформировалась художественная повестка большинства известных сегодня молодых авторов. «До проекта “СТАРТ” я показывала свои работы только на квартирных выставках друзей, — вспоминает Устина Яковлева. — “СТАРТ” стал для меня настоящим переходом на новый уровень: это был первый сольный выставочный проект, в большом зале, со множеством зрителей. С выставки “Усть-Цильма” началась моя серьезная, осознанная художественная деятельность. После участия в проекте меня через “СТАРТ” приглашали и сейчас продолжают приглашать на разные проекты и резиденции. Для меня до сих пор это осталось самым важным и ярким событием в моей выставочной практике».

Татьяна Ахметгалиева. «Стадия куколки». 2009 © «СТАРТ»

«Выставка на “СТАРТе”, — рассказывает Анастасия Вепрева, — помогла вырваться из обычной среды и обзавестись новыми контактами. Ну и сам проект — точнее, возможность цельно представить его в пространстве — был очень важен для меня и успешно трансформировался уже в последующих работах».

Анастасия Вепрева. «Она потерялась». 2015 © «СТАРТ»

Весьма успешно участие в проекте отразилось и на коммерческой привлекательности молодых художников. Российский инвестиционный художественный рейтинг современных художников в возрасте до 50 лет 49ART сообщает, что творчество семи выпускников и двух кураторов «СТАРТа» имеет «высокую инвестиционную привлекательность». Это подтверждают и сами художники. Например, Ксения Сорокина: «Благодаря “СТАРТу” я познакомилась с несколькими коллекционерами, многими кураторами, журналистами и коллегами-художниками. Было много хорошего, “СТАРТ” выставил мои работы на ярмарке ARCO в Мадриде».

«Для 16-летней школьницы, — вспоминает Таня Пёникер, — не знающей толком, кто такой Кандинский, и не до конца понимающей, почему вокруг подростка вдруг поднялась такая шумиха с интервью, круглыми столами и прочими радостями, проект “СТАРТ” явился чудом, настоящим признанием. Тут же появились и первый коллекционер, и заинтересованный галерист. Хотя по-настоящему влиться в арт-сообщество мне чуть позже помогла учеба в ИПСИ, именно площадка молодого искусства на “Винзаводе” стала моим плацдармом и первооткрывателем. Более того, “СТАРТ” своих художников не бросает и всячески способствует их развитию и после персональной выставки — об этом свидетельствуют многочисленные групповые выставки “выпускников”, среди которых, например, выставка Generation START в рамках параллельной программы Manifesta-10».

Таня Пёникер. «Бессловесное признание». 2011 © «СТАРТ»

Большая часть «выпускников» проекта оценивает свой опыт участия в позитивном ключе. «Для меня “СТАРТ” стал первым серьезным проектом, первой персональной выставкой, — говорит Зина Исупова. — Я впервые сделала серию больших работ. Первая работа с помещением, с финансированием, с куратором. Мне было необычно увидеть, что кто-то серьезно относится ко мне и к тому, что я делаю. Что кто-то заинтересован в том, чтобы у меня все получилось. Я часто оглядываюсь на тот свой первый опыт, чтобы себя подбодрить. Если бы со мной не случился “СТАРТ”, я была бы сейчас намного скромнее в своих амбициях и застряла бы на маленьких бессвязных поделках». Ее слова подтверждает Олег Устинов: «Я делал проект “Трубы горят” на “СТАРТе” в момент всплеска протестной активности, открытие происходило за пару дней до выборов президента. Были и менее агрессивные варианты проекта, но мой тогдашний мастер Сергей Братков направил меня в сторону реактивации музыкального бэкграунда и работы с пространством, и с Леной Яичниковой нам удалось это воплотить. Задача интеграции в художественное сообщество передо мной тогда не стояла, но проект на “СТАРТе” автоматически этот процесс и не запустил. Крайне важной выставка стала для моего самоощущения как художника, который живет первый год в Москве. Также это важная строчка в моем CV».

Многие с благодарностью вспоминают о работе с куратором, что довольно красноречиво свидетельствует в пользу проекта. «Я познакомился с прекрасным куратором Леной Яичниковой. Мне кажется, она большой специалист, и каждый раз работа с ней — это удовольствие», — рассказывает Михаил Заиканов. А Дмитрий Теселкин до сих пор искренне благодарен Анастасии Шавлоховой: «Ее труд и энтузиазм в помощи молодым художникам нельзя недооценивать». Хотя начиналось все не так уж и лучезарно. Тот же Теселкин вспоминает: «Я открывал эту площадку и столкнулся со всеми сложностями первого раза. Неопытность кураторов и ассистентов, пренебрежительное и непрофессиональное отношение со стороны команды “Винзавода”. Это был также мой первый проект в Москве. Я многое понял о московской “арт-тусовке”, потерял хорошую долю наивности, осознал, как важно читать договоры культурных учреждений перед подписанием, научился стоять на своем и давить на людей. Короче, познакомился с московскими реалиями местечковой конкуренции и культурного “междусобойчика”. Безусловно, это был большой опыт, который помогает мне до сих пор».

— «СТАРТ» своих художников не бросает и всячески способствует их развитию и после персональной выставки.

Несмотря на попытки сделать систему отбора проектов прозрачной, а логику — доступной любому посетителю сайта через публикацию одобренных проектов онлайн, а кое-где — даже с «комментарием эксперта», сложно говорить о некоей универсальной системе оценки. Спекулятивный характер кураторской профессии заключается в том, что куратор всегда полагается на интуицию и индивидуальное восприятие общей художественной повестки. Очень часто это обусловлено идеологией сообщества, сформировавшего его художественную практику. Благодаря процедуре сменяемости кураторов проект не претендует на политическую однородность, что и делает его более гибким, чем прочие институциональные инициативы по поддержке молодого российского искусства. А за счет этого — безусловно, более интересным.

«Критерии здесь довольно субъективны и, может быть, не всегда являются чем-то до конца осмысленным, — считает Елена Яичникова. — Я назову некоторые. Во-первых, актуальность проекта, его принадлежность к современному дискурсивному и эстетическому полю. Во-вторых, глубина, сложность и цельность проекта (определенные отношения между содержанием и формой). И, в-третьих, некий индивидуальный подход художника. Безусловно, я отдаю себе отчет, что эти понятия звучат довольно абстрактно и каждый куратор наполняет их своим содержанием в зависимости от свойственного ему или ей понимания искусства и своей профессиональной роли, что неизбежно». По мнению Ивана Исаева, «поскольку принципы вхождения новых участников в экспертный совет зависят в том числе от людей, уже входящих в оный, то его конфигурацию можно считать следствием рекуррентного логического соотношения, первая итерация которого является ровесницей самого проекта “СТАРТ”. Это рекуррентное соотношение также динамически изменяется под действием внешних факторов и персональных биографий».

— Я многое понял о московской «арт-тусовке», потерял хорошую долю наивности, осознал, как важно читать договоры культурных учреждений перед подписанием, научился стоять на своем и давить на людей.

За время существования проекта на площадке «Винзавода» были показаны работы выпускников современных арт-школ (ИПСИ, Школы Родченко, «Базы» и др.), классических художественных вузов, а также работы художников-«самоучек», не получивших художественного образования и изначально далеких от каких-либо «школ». «Сразу после выставки меня позвали писать и рисовать для OpenSpace.ru, — говорит Влад Кручинский. — Я как-то вовлекся в среду, со всеми познакомился, стал в чем-то участвовать». Такое смешение бэкграундов естественном образом отражается на разгерметизации сообщества, но лишь в той мере, в которой это соответствует общей дискурсивной повестке. Кураторы и эксперты «СТАРТа» становятся ее законодателями для начинающих художников. Такой дидактический крен в риторике площадки немного смущает. Портфолио-ревю в регионах (Калининград, Новосибирск, Тюмень и др.) и классических художественных вузах, якобы далеких от понимания актуального дискурсивного поля современного искусства, создают впечатление некоторой мессианской активности по спасению географической и идеологической периферии. В то же время кажется, что это единственная возможность преодоления той изоляции, в которой находится современное российское искусство стараниями российских же чиновников. «От нас скрыт огромный пласт молодого искусства: что происходит в Вышке, Сурке, ГИТИСе и других “традиционных” вузах? — объясняет Вера Трахтенберг. — Портфолио-ревю в таких институциях дает уникальную возможность заглянуть за стену, которой мы друг от друга отгораживались все эти годы (что само по себе большая ошибка), и понять, что и там есть потрясающе талантливые молодые художники, лишенные возможности показать свои работы широкой публике. Часто их работы подвергаются цензуре академического искусства, они вынуждены “подстраиваться” под каноны, не могут позволить себе делать то, что нравится им самим. Мы не можем сделать персональные выставки всем, но можем рассказать, как еще они могут реализоваться в арт-сообществе, границы которого давно пора расширять».

— От нас скрыт огромный пласт молодого искусства: что происходит в Вышке, Сурке, ГИТИСе и других «традиционных» вузах?

Каждый куратор приходит на «СТАРТ» с определенным видением проблемы расширения границ современного искусства. Если на выставках Арсения Жиляева, Марии Калининой, Елены Яичниковой, Ивана Исаева было много критических и политически ангажированных работ, то Анастасию Шавлохову, Владимира Логутова и Кирилла Преображенского, скорее, занимали формальная и эстетическая стороны. Выставка Елены Мартыненко «Салон красоты» проблематизировала тему художественного созидания и массового потребления, а также категории «красоты» и «прекрасного», казалось бы, навсегда ушедшие из терминологического аппарата современного искусства. А одним из последних проектов «СТАРТа» была дебютная выставка кондитера Ивана Хрящикова «Карамель», где художник создает из карамели яркие и аппетитные объекты потребления, как будто привезенные с не самой популярной коммерческой арт-ярмарки. Что готовит нам новый сезон «СТАРТа» — остается только гадать. Пока открылась только одна выставка — проект мурманской художницы Дарьи Орловой, настоящий клуб свиданий.

На данный момент известно, что «Винзавод» готовит к запуску проект резиденций «Открытые студии», где молодые российские и иностранные авторы смогут жить, работать и обучаться по специально разработанной для них образовательной программе. Напоследок стоит также отметить, что помимо содействия участию своих «выпускников» в ярмарках и биеннале «СТАРТ» отправляет художников на стажировки во Францию и Италию, устраивает с ними дискуссии и интервью, а также изредка отдает под выставки «выпускников» более серьезные площади «Винзавода» (проект Ивана Исаева Leaving Tomorrow).