Проект «Старт» открывает сезон

© Дарья Орлова

С 1 июня по 2 июля в Центре современного искусства «Винзавод» пройдет первая выставка нового сезона проекта поддержки молодых художников «Старт».

В своем дебютном персональном проекте «Кафе танцующих огней» художница из Мурманска Дарья Орлова исследует проблему одиночества в современном мире.

Согласно описанию на сайте «Старта», «Кафе танцующих огней» — это «уникальный клуб знакомств для одиноких сердец (инсталляция, проект-утопия)», призванный «искоренить глобальную проблему одиночества, подарив человеку легкость и свободу выбора, не ограничивая его в предпочтениях».

Название экспозиции заимствовано у Аллы Пугачевой, которая в 1980-х годах записала песню «Кафе танцующих огней».

«Обращение к тематике и эстетике 1980-х — 1990-х — отдельный пласт современной российской культуры, напоминающий ностальгию по периоду "оттепели" в эпоху брежневского застоя. Ностальгию людей, чье сознание сформировалось как раз во времена правления Леонида Брежнева. Молодые художники, родившиеся в СССР, не помнят этого государства по-настоящему. Их сознательная жизнь началась в другой реальности. Но, тем не менее, они постоянно обращаются к культурным кодам и советской символике, найденным "на антресолях" фантомной памяти. Этот феномен, в том числе, показан в проекте Дарьи Орловой», — говорит куратор проекта «Старт» Вера Трахтенберг.



