23 ящика искусства

В Галерее искусств Зураба Церетели показывают международный проект «Граница», подготовленный Гёте-институтом совместно с художниками из Восточной Европы, Центральной Азии, России и Германии. Но это только первая остановка передвижной выставки. Кураторы проекта — Инке Арнс, директор организации по продвижению и поддержке медиаискусства HMKV в Дортмунде, и Тибо де Ройтер, куратор и художественный критик из Берлина. Для тех, кто на выставке еще не побывал, мы решили рассказать о представленных там работах.

I

В видео «Заложники вечности» художники из Ташкента Умида Ахмедова и Олег Карпов метафорически показывают повседневное существование узбекских женщин, вынужденных следовать бездумным правилам, которые были порождены жизненным укладом многовековой давности. Главная героиня работы подметает в дождь трассу, по которой ездил (на момент съемки — 2007 год) Ислам Каримов, а теперь будет ездить его преемник. Этот минималистичный абсурд — и о положении женщин в ультрапатриархальной стране, и о жизни под властью авторитарных правителей, и, если брать шире, о существовании человека — песчинки, носимой стихиями.