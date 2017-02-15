 
15 февраля 2017Искусство
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23 ящика искусства

Гид по выставке «Граница»

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  • В Галерее искусств Зураба Церетели показывают международный проект «Граница», подготовленный Гёте-институтом совместно с художниками из Восточной Европы, Центральной Азии, России и Германии. Но это только первая остановка передвижной выставки. Кураторы проекта — Инке Арнс, директор организации по продвижению и поддержке медиаискусства HMKV в Дортмунде, и Тибо де Ройтер, куратор и художественный критик из Берлина. Для тех, кто на выставке еще не побывал, мы решили рассказать о представленных там работах.

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    В видео «Заложники вечности» художники из Ташкента Умида Ахмедова и Олег Карпов метафорически показывают повседневное существование узбекских женщин, вынужденных следовать бездумным правилам, которые были порождены жизненным укладом многовековой давности. Главная героиня работы подметает в дождь трассу, по которой ездил (на момент съемки — 2007 год) Ислам Каримов, а теперь будет ездить его преемник. Этот минималистичный абсурд — и о положении женщин в ультрапатриархальной стране, и о жизни под властью авторитарных правителей, и, если брать шире, о существовании человека — песчинки, носимой стихиями.

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