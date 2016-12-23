Гёте-Институт в Москве представит выставку «Граница»

Таус Махачева. Девятнадцать в день. 2014 © Шамиль Гаджидадаев / Таус Махачева

Художники из Восточной Европы, Центральной Азии, России и Германии примут участие в международном выставочном проекте Гёте-Института «Граница», который пройдет с 31 января по 26 февраля 2017 года в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве.

«Граница» исследует и анализирует границы и их возникновение в самых разных формах: как территориальные обособления или, наоборот, присоединения, как культурные или социальные барьеры, как инструмент, отделяющий «нас» от «других».

Слово «граница», отмечают организаторы, здесь следует понимать как метафору, как условный образ, являющийся предметом договоренности и подверженный изменениям — остроактуальная тема для России и бывших советских республик, равно как и для Германии и Европы. «Красной линией» при этом служит географическая и культурная граница между Европой и Азией. Проект рассматривает эти темы с позиций художественного творчества, из культурного измерения.

«Наша цель — способствовать самому разностороннему исследованию процессов, мотивов и причин возникновения границ», — говорит руководитель отдела культурных программ Гёте-Института в Москве Астрид Веге.

В фокусе проекта — молодое поколение художников, которые начиная с 2017 года будут представлять свое понимание темы, свои размышления о ней на передвижной выставке в Восточной Европе, России, Центральной Азии и Германии.

Выставка будет представлена в специально разработанном мобильном экспозиционном пространстве. По всему маршруту выставки будут проводиться дополняющие ее симпозиумы, на которых выступят местные специалисты и эксперты из Германии.

Кураторы выставки — директор общественной организации по продвижению и поддержке медиаискусства HMKV в Дортмунде Инке Арнс и куратор и художественный критик из Берлина Тибо де Рюйтер.

К участию в выставке, среди прочих, приглашены Умида Ахмедова и Олег Карпов (Ташкент, Узбекистан), Алиса Бергер (Кельн, Германия), Вайрон Эрол Верт (Берлин, Германия), Айтегин Джумалиев (Бишкек, Кыргызстан), Наталья Дю (Алматы, Казахстан), Сауле Дюсенбина (Алматы, Казахстан), Тася Живкова (Киев, Украина), Ольга Житлина (Петербург, Россия), Катя Исаева (Москва, Россия), Антон Карманов (Новосибирск, Россия), Алина Копица (Киев, Украина), «Куда бегут собаки» (Екатеринбург, Россия), Гайша Маданова (Алматы, Казахстан — Мюнхен, Германия), Таус Махачева (Москва, Россия), Элеонор де Монтескью (Берлин, Германия), Станислав Муха (Берлин, Германия), Гамлет Овсепян (Ашнак, Армения), Марат Райымкулов (Бишкек, Киргизия), Алла и Алексей Румянцевы (Душанбе, Таджикистан), София Табатадзе и Надя Цулукидзе (Грузия), Александр Угай (Алматы, Казахстан), Фархад Фарзалиев (Баку, Азербайджан), Сергей Шабохин (Минск, Белоруссия).



