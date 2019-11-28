Кто и как занят вашим образованием в сети

Кадр из анимационного фильма «Восточный рабочий», реж. Полина Кампиони. 2018 © «Глаголев FM»

Подкаст «Остарбайтеры»

«Остарбайтеры» (Die Ostarbeiter) — по-немецки это «рабочие с Востока». Так называли людей, принудительно отправленных с оккупированных немцами земель в Третий рейх. Кто-то из них стал работать на заводе, кто-то — в качестве прислуги. Вернувшись в СССР после войны, большинство из них молчало о своем прошлом, справедливо опасаясь органов. Подкаст «Остарбайтеры» выходит на радио «Глаголев FM», которое делает сайт «Батенька, да вы трансформер», и из десяти анонсированных эпизодов пока вышло три. Устроены они так: основная часть подкаста примерно на 25–40 минут и три дополнительные истории по 5–10 минут о конкретных героях.







Кроме того, к каждому эпизоду прилагаются дополнительные материалы — статьи в СМИ, короткие документальные видео. Проект действительно уникальный: все свидетельства очевидцев были собраны историками Международного Мемориала в начале 2000-х на территории бывшего СССР. Результатом стал аудиоархив из 10 000 часов интервью, из которых и собирается подкаст. Проект получил Гран-при премии «Просветитель. Digital».





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