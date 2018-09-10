«НОС» едет по России

Накануне своего десятилетия ежегодная литературная премия «НОС» (Новая словесность) расширяет рамки своей культурно-просветительской деятельности: теперь открытые дискуссии о лучшей современной российской книге будут проходить не только в Москве и Красноярске, но и в других городах страны.

Премия «НОС» была учреждена Фондом Михаила Прохорова в 2009 году — в год празднования 200-летия со дня рождения Н.В. Гоголя — как открытая дискуссионная площадка по выявлению актуальных трендов в современной российской литературе. Уникальность «НОСа» — в прозрачности и публичности принятия решений: как шорт-лист, так и лауреат премии выбираются в ходе открытых дебатов между жюри и экспертным сообществом.

Пилотным региональным проектом станет премия «Волга/НОС» в Нижнем Новгороде, которую этой осенью организует и проводит Фонд Михаила Прохорова в партнерстве с Волго-Вятским филиалом ГЦСИ в составе РОСИЗО (Арсенал).

Курирует дочерний региональный проект премии «НОС» член первого состава жюри и один из попечителей премии, литератор и историк Кирилл Кобрин.

«Премия "НОС" всегда старалась раздвинуть свои границы: профессиональные, общественные, культурные, — говорит куратор. — Сейчас пришло время идти в регионы: из премии, преимущественно московской, "НОС" превращается в премию российскую. Первым шагом станет проект в Нижнем Новгороде, в Арсенале. Нижний Новгород — город литературный, город мощной современной культуры: он просто предназначен для того, чтобы именно здесь стартовал региональный "НОС"».

В состав жюри нижегородского филиала премии вошли:

Евгений Стрелков (председатель жюри) — медиахудожник, куратор, поэт, редактор;

(председатель жюри) — медиахудожник, куратор, поэт, редактор; Мария Гончарова — медиаменеджер, главный редактор газеты «Селёдка» и сайт а The Village Нижний Новгород;

— медиаменеджер, главный редактор газеты «Селёдка» и сайт The Village Нижний Новгород; Артем Филатов — художник, куратор;

— художник, куратор; Мария Гельфонд — филолог, историк литературы, доцент ВШЭ в Нижнем Новгороде;

— филолог, историк литературы, доцент ВШЭ в Нижнем Новгороде; Дмитрий Володин — предприниматель, меценат.

Презентация регионального проекта премии «НОС» пройдет 23 сентября на Нижегородском ежегодном фестивале текстов об искусстве «Вазари». В круглом столе примут участие Ирина Прохорова (соучредитель Фонда Михаила Прохорова), Анна Гор (директор ВВФ ГЦСИ в составе РОСИЗО), Евгений Стрелков (председатель нижегородского жюри), Лев Оборин (эксперт премии «НОС», куратор критической академии премии) и Анна Наринская (председатель московского жюри премии «НОС»).

Дебаты, по итогам которых будет сформирован шорт-лист нижегородского отделения премии «НОС», пройдут в Арсенале 28 октября. Финальные дискуссии «Волга/НОС» с выбором победителя состоятся за неделю до московских дебатов. Дискуссионный процесс будет происходить публично, с участием экспертов и зрителей, и транслироваться в интернете.



