В «Мемориале» состоится лекция о немецких писателях в СССР© Международный Мемориал
13 сентября Анне Хартманн из Рурского университета (Бохум) прочитает в Международном Мемориале в Москве лекцию «Изгнанники. Немецкие писатели в советской эмиграции» .
Лекция входит в программу выставки «Театр жизни Каролы Неер» о судьбе немецкой актрисы, погибшей в ГУЛАГе.
Анне Хартманн училась на факультете германистики и славистики в Мюнстере и Бохуме, после присуждения степени доктора наук начала преподавать немецкую литературу и язык в Льежском университете, с 1988 года — научный сотрудник в рамках Семинара по славистике / Института русской культуры имени Ю.М. Лотмана в Рурском университете в Бохуме.
Основные темы исследований и публикаций Анне Хартманн:
- советская «доминирующая культура» в советской оккупационной зоне/ГДР;
- немецкие авторы в советской ссылке;
- литература ГУЛАГа;
- Лион Фейхтвангер и другие западные деятели культуры, побывавшие в сталинском СССР;
Лекция организована при поддержке Гёте-Института в Москве
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