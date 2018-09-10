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В «Мемориале» состоится лекция о немецких писателях в СССР

News_detailed_picture© Международный Мемориал

13 сентября Анне Хартманн из Рурского университета (Бохум) прочитает в Международном Мемориале в Москве лекцию «Изгнанники. Немецкие писатели в советской эмиграции» .

Лекция входит в программу выставки «Театр жизни Каролы Неер» о судьбе немецкой актрисы, погибшей в ГУЛАГе.

Анне Хартманн училась на факультете германистики и славистики в Мюнстере и Бохуме, после присуждения степени доктора наук начала преподавать немецкую литературу и язык в Льежском университете, с 1988 года — научный сотрудник в рамках Семинара по славистике / Института русской культуры имени Ю.М. Лотмана в Рурском университете в Бохуме.

Основные темы исследований и публикаций Анне Хартманн:

  • советская «доминирующая культура» в советской оккупационной зоне/ГДР;
  • немецкие авторы в советской ссылке;
  • литература ГУЛАГа;
  • Лион Фейхтвангер и другие западные деятели культуры, побывавшие в сталинском СССР;

Лекция организована при поддержке Гёте-Института в Москве









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