Некрасовка начинает цикл дискуссий о музыкальной журналистике и медиа

Анри Матисс. Музыка. 1910 © Государственный Эрмитаж

11 сентября в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве лекция редактора паблика [moisture] Константина Митрошенкова о музыкальной журналистике в современных медиаусловиях откроет цикл «/mu/: серия разговоров о современной музыкальной журналистике и медиа».

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Нужна ли журналистика в ситуации, когда мемы и блогеры заменяют собой привычные каналы информации? Если да, то в каком виде, как она должна измениться в современных условиях? Способна ли журналистика сейчас формировать общественное мнение или же такая возможность полностью осталась в прошлом? Актуальна ли сейчас подлинно музыкальная критика и существует ли она?

Цикл продолжится 18 сентября дискуссеей «Паблики в VK как музыкальные медиа» с участием Константина Митрошенкова и кураторов проекта «СТОРОНА» Нади Самодуровой и Галлы Гинтовт. Начало 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

В России считанное число солидных изданий пишет о музыке, вместе с тем такая потребность явно ощущается. На фоне этого за последние годы появилось много небольших медиаресурсов, преимущественно выросших из VK-сообществ (пабликов). Как формировался этот конкретный феномен и каково его влияние на современную музыкальную культуру? В чем специфика музыкальных пабликов и особенности их курирования? Как такие ресурсы взаимодействуют с аудиторией и отвечают на ее запрос?

25 сентября состоится дискуссия «Small media и музыкальная журналистика», в которой примут участие Константин Митрошенков, Галла Гинтовт, журналист, основатель видеоблога и подкаста Blitz and Chips Гриша Пророков и музыкант, музыкальный журналист, сооснователь подкаста Beats and Chords Артем Макарский. Начало 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Кажется, что в России не существует крупных универсальных музыкальных медиа, более профильных считанные единицы, а «большая» музыкальная журналистика сводится к редким статьям на «Афише» или «Медузе» о сверхпопулярных феноменах. В связи с этим появилось и продолжает появляться множество независимых и любительских инициатив, которые рассказывают о музыке разных направлений, стран и даже времен, но не дают нам полной картины.

Как такие маленькие медиа, будь то паблики, телеграм-каналы, подкасты или видеоблоги, функционируют, способны ли они, а главное нужно ли им становиться чем-то большим? Чем состояние музыкальной журналистики в России отличается от западной? Что читать, смотреть и слушать, чтобы составить адекватное представление о музыкальной индустрии в России и мире? Какое будущее ждет музыкальную журналистику и музыкальную критику во все более фрагментирующейся картине мира?



