В БДТ поставят «Аустерлиц» Зебальда

В сезоне 2018/2019 БДТ имени Г.А. Товстоногова представит восемь премьер в постановке российских и европейских режиссеров. Среди них спектакль «Аустерлиц» по роману Винфрида Зебальда.

Как сообщает пресс-служба БДТ, спектакль поставит Евгения Сафонова. В 101-м сезоне в репертуар театра также войдут «Слава» Константина Богомолова по пьесе Виктора Гусева, «ROMEO&JULIET, или Милосердная земля» Люка Персеваля, третья часть спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7» по мотивам произведений Юрия Олеши, «Волнение» Ивана Вырыпаева с Алисой Фрейндлих в главной роли, опера «52» композитора и режиссера Александра Маноцкова по произведениям Льва Рубинштейна, «Жизнь впереди» Романа Мархолиа по роману Эмиля Ажара со Светланой Крючковой в главной роли и другие спектакли.

Международную гастрольную программу откроет в сентябре один из лучших театров кабуки в Японии — Сётику Гранд Кабуки — Тикамацу Дза. В октябре Словацкий национальный театр покажет спектакль «Элита» о политическом перевороте в Европе в 1990-е. Продолжится международная программа гастролями итальянского Национального театра Неаполя в декабре. Кроме того, на сцене БДТ можно будет увидеть спектакль «Смятение» Театральной и киноакадемии Шанхая (Китай), спектакли Театра Комедии в Праге (Чехия) и театра «Талия» (Германия).

Спектакли БДТ «Эрендира» (реж. Федор Лавров) и «Эдип в Колоне» (реж. Андрей Кончаловский) откроют гастрольную программу сезона в Казахстане (Алма-Ата). В 2019 году Год театра откроется в Москве большими юбилейными гастролями БДТ со спектаклями Андрея Могучего «Алиса», «Пьяные» и «Гроза». Также БДТ поедет на гастроли в США, Италию, Германию, Польшу, Чехию и Финляндию.

Отдельно будет анонсирована специальная программа «БДТ 1919–2020», приуроченная к 100-летию театра. В нее войдут театральные, выставочные и междисциплинарные проекты.

«Сезон 2018/19 — особенно важный для БДТ, — говорит художественный руководитель театра Андрей Могучий. — В феврале мы отпразднуем столетие театра, который еще тогда, в 1919 году, был задуман как прогрессивное место, соединяющее в себе и бесценное наследие прошлого, и тесную связь с современным миром. Для нас очень важно продолжать быть таким театром, открытым человеку, открытым миру».







