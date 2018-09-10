«На плечах гигантов» Умберто Эко обсудят в Москве© «Пионер»
Сегодня, 10 сентября, в книжном магазине Pioner Bookstore в Москве пройдет обсуждение недавно изданного на русском языке сборника статей Умберто Эко «На плечах гигантов» и роли итальянского интеллектуала в мировой культуре, родной стране и России.
Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.
Во встрече примут участие переводчик и литературный критик Михаил Визель и переводчица сборника «На плечах гигантов» Нина Кулиш. Модератором дискуссии выступит куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов.
В конце встречи гостей состоится короткая скайп-сессия с другом Умберто Эко, переводчицей и писательницей Еленой Костюкович.
Темы для обсуждения: Могут ли тексты Умберто Эко устареть? Как он стал культовым писателем в Италии и за ее пределами? Как воспринимали Эко в научном сообществе? В чем особенности перевода Умберто Эко на русский язык? Когда его тексты стали известны в России и как к ним отнеслись читатели и критики? Какова роль публичного интеллектуала в Европе? Какое влияние на литературу оказали тексты Умберто Эко? Какие темы он поднимал в своих произведениях и почему?
Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.
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